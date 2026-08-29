Несподіваний поворот: хто з оточення Трампа вже мітить у президенти США

Глава Пентагону Піт Хегсет в останні місяці приватно обговорював можливість участі в президентських перегонах 2028 року. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Піт Хегсет. Фото: з відкритих джерел

За даними телеканалу, Хегсет говорив про потенційну кампанію зі своєю дружиною, друзями та колегами. При цьому офіційно Міністр оборони США не оголошував про намір балотуватися в президенти.

У Пентагоні інформацію про політичні плани Хегсета категорично відкидають. Представник відомства заявив, що міністр зосереджений на керівництві Пентагоном, а розмови про його можливу участь у виборах є спекуляціями.

Однак інтерес до політичних перспектив Хегсета помітно посилився після його візиту до Айова. У серпні він відвідав ярмарок штату та брав участь у кампанії на підтримку республіканця Зака Нанна. Айова традиційно має особливе значення для американської президентської політики, оскільки є одним із перших штатів у процесі висування кандидатів.

За словами одного з республіканців, знайомого з підготовкою партії до проміжних виборів, Хегсет користується популярністю серед чоловіків та ключової частини республіканського електорату.

Якщо міністр дійсно вирішить вступити в гонку 2028 року, йому доведеться конкурувати з іншими впливовими представниками адміністрації Дональда Трампа. Серед потенційних претендентів на президентське крісло вже називають віце-президента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо.

При цьому можлива кампанія Хегсета може мати справу з серйозними проблемами. Його вже критикували за реакцію на війну з Іраном, а також через скандал Signalgate, пов'язаний із використанням закритого месенджера для обговорення чутливих питань.

В оточенні Трампа вважають Хегсета найпопулярнішим серед прихильників MAGA. Однак його політичне майбутнє багато в чому залежатиме від результатів роботи на посаді глави Пентагону.

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