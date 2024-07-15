Неожиданный поворот: штаб Байдена принял важное решение после покушения на Трампа

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена оперативно изменил стратегию после того, как было совершено покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, что Джо Байден прекратил словесные нападки на Дональда Трампа и вместо этого сосредоточился на послании о единстве.

Также в течение нескольких часов после субботней стрельбы, штаб Байдена снял телевизионную рекламу и приостановил другие политические коммуникации. В том числе те, которые освещали вынесенный Трампу приговор в мае по делу о выплате денег порнозвезде с целью предотвращения сексуального скандала перед выборами в США 2016 года.

"Мы должны объединиться как одна нация", — сказал Джо Байден выступая в Белом доме в воскресенье.

В новом обращении глава Белого дома осудил политическое насилие, как сделал это в субботу после покушения, а также попросил американцев "позволить ФБР делать свою работу".

"Reuters" пишет, что теперь Белый дом и кампания Байдена будут опираться не на словесные нападки на Трампа в ближайшие дни, а на историю осуждения президентом разного рода политического насилия, включая его резкую критику "беспорядков", вызванных протестами в университетских городках по поводу конфликта между Израилем и Газой. Об этом агентству на условиях анонимности сообщили представители штаба президента США.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Джо Байден сделал ряд новых заявлений о покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом стало известно в ходе трансляции Белого дома.



