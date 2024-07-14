Покушение на Трампа: Байден обратился к нации и дал ряд поручений

Президент США Джо Байден сделал ряд новых заявлений о покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа.

Джо Байден(фото из открытых источников)

Об этом стало известно в ходе трансляции Белого дома.

Байден отметил, что администрация получила отчет и сейчас ФБР проводит расследование, которое находится на начальном этапе. Хотя еще нет подробной информации о мотивах, известно, кто был стрелком.

"Поэтому я призываю не делать преждевременных выводов, пусть ФБР делает свою работу", – сказал Байден.

Президент США дал ряд поручений:

– Трамп, как бывший президент и кандидат, получит усиленную охрану. Байден поручил Секретной службе предоставить республиканцу все необходимые ресурсы для обеспечения его безопасности.

-Секретная служба должна пересмотреть все меры безопасности на съезде Республиканской партии, который начнется 15 июля.

-Министерство национальной безопасности должно провести независимый осмотр произошедшего.

В ходе брифинга президент США еще раз призвал страну к единству.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что директор Секретной службы США вызывают в Конгресс. В связи с покушением на экспрезидента Дональда Трампа Наблюдательный комитет Палаты представителей США пригласил для свидетельств директора Тайной службы США Кимберли Читл. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на сообщение комитета в твиттере. Как отмечается, руководитель этого органа Джеймс Комер пригласил директора Тайной службы США Читл дать показания на слушаниях в понедельник, 22 июля.

Также "Комментарии" писали о том, что в США уже продают футболки с победным фото Трампа . Десятки политиков и мировых лидеров отреагировали на покушение на Дональда Трампа, выражая ему поддержку. СМИ предполагают, что этот инцидент может способствовать успеху республиканца на выборах. Тем временем фанаты Трампа уже начали изготавливать футболки с его "победным" фото после нападения. Как сообщает Fox News, сразу несколько человек вскоре после покушения предложили купить подобные футболки.