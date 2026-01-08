Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна пригласила четырех депутатов Госдумы РФ в Вашнигтон на встречу с членами Конгресса якобы по мирным переговорам. Об этом свидетельствует сообщение конгрессвумен в соцсети X.
Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна. Фото: из открытых источников
Она также выразила слова благодарности Госсекретарю США Марко Рубио и Госдепу за помощь в организации приглашения, и добавила, что обсуждение мирных процессов должны вести здравомыслящие лица.
Стоит напомнить, что в 2023 году Луна была соавтором "Резолюции об усталости от Украины", призывавшей прекратить помощь Украине. Впоследствии она тоже голосовала против пакетов помощи Украине.
В октябре прошлого года Луна встречалась со спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Также в декабре прошлого года конгрессвумен внесла законопроект о выходе США из НАТО.
Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп "дал зеленый свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против России. Как передает портал "Комментарии", об этом в социальной сети X сообщил сенатор Линдси Грэм.