Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна пригласила четырех депутатов Госдумы РФ в Вашнигтон на встречу с членами Конгресса якобы по мирным переговорам. Об этом свидетельствует сообщение конгрессвумен в соцсети X.

Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна. Фото: из открытых источников

"Я получила разрешение от Государственного департамента на встречу четырех членов российской Государственной думы с членами Конгресса по мирным переговорам и направила этим членам официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, в этом месяце", — отметила конгрессвумен.

Она также выразила слова благодарности Госсекретарю США Марко Рубио и Госдепу за помощь в организации приглашения, и добавила, что обсуждение мирных процессов должны вести здравомыслящие лица.

Стоит напомнить, что в 2023 году Луна была соавтором "Резолюции об усталости от Украины", призывавшей прекратить помощь Украине. Впоследствии она тоже голосовала против пакетов помощи Украине.

В октябре прошлого года Луна встречалась со спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Также в декабре прошлого года конгрессвумен внесла законопроект о выходе США из НАТО.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп "дал зеленый свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против России. Как передает портал "Комментарии", об этом в социальной сети X сообщил сенатор Линдси Грэм.

"После очень продуктивной встречи сегодня с президентом Трампом по разным вопросам он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я работал месяцами с сенатором Блюменталем и многими другими", — отметил сенатор.



