Трамп дав відмашку: сенатор Грем розповів, який удар незабаром чекає на РФ

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії. Як передає портал "Коментарі", про це у соціальній мережі X повідомив сенатор Ліндсі Грем.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Грем переконаний, що таке рішення є своєчасним, адже "Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише каже, продовжуючи вбивати безневинних".
Водночас Грем додав, що цей законопроект дозволить Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна.
Політик підкреслив, що він з нетерпінням чекає на сильне двопартійне голосування, яке може відбутися вже наступного тижня.
