Трамп дав відмашку: сенатор Грем розповів, який удар незабаром чекає на РФ

Президент США Дональд Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії. Як передає портал "Коментарі", про це у соціальній мережі X повідомив сенатор Ліндсі Грем.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Після дуже продуктивної зустрічі сьогодні з президентом Трампом з різних питань, він дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції проти Росії, над яким я працював місяцями з сенатором Блюменталем та багатьма іншими", — зазначив сенатор.

Грем переконаний, що таке рішення є своєчасним, адже "Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише каже, продовжуючи вбивати безневинних".

Водночас Грем додав, що цей законопроект дозволить Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна.

"Цей законопроект дасть президенту Трампу значний важіль впливу на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб спонукати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кривавої розправи Путіна проти України", — зазначив Грем.

Політик підкреслив, що він з нетерпінням чекає на сильне двопартійне голосування, яке може відбутися вже наступного тижня.

