Конгресвумен від Республіканської партії Анна Пауліна Луна запросила чотирьох депутатів Держдуми РФ до Вашнигтону на зустріч з членами Конгресу нібито щодо мирних переговорів. Про це свідчить допис конгресвумен у соцмережі X/

"Я отримала дозвіл від Державного департаменту на зустріч чотирьох членів російської Державної думи з членами Конгресу щодо мирних переговорів та надіслала цим членам офіційне запрошення зустрітися з нами тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, цього місяця", — зазначила конгресвумен.

Вона також висловила слова вдячності Держсекретарю США Марко Рубіо та Держдепу за допомогу у організації запрошення, і додала, що обговорення мирних процесів повинні вести розсудливі особи.

Варто нагадати, що у 2023 році Луна була співавторкою "Резолюції про втому від України", яка закликала припинити допомогу Україні. Згодом вона також голосувала проти пакетів допомоги Україні.

У жовтні минулого року Луна зустрічалась зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Також у грудні минулого року конгресвумен внесла законопроект про вихід США з НАТО.

президент США Дональд Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії. Як передає портал "Коментарі", про це у соціальній мережі X повідомив сенатор Ліндсі Грем.

"Після дуже продуктивної зустрічі сьогодні з президентом Трампом з різних питань, він дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції проти Росії, над яким я працював місяцями з сенатором Блюменталем та багатьма іншими", — зазначив сенатор.



