logo

BTC/USD

109779

ETH/USD

3883.81

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Неправильный сигнал России: из-за какого решения Трампа возмущены конгрессмены США
commentss НОВОСТИ Все новости

Неправильный сигнал России: из-за какого решения Трампа возмущены конгрессмены США

Ведущие конгрессмены США раскритиковали решение Дональда Трампа вывести войска из Румынии

30 октября 2025, 07:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Двое ведущих республиканцев из Конгресса США, возглавляющих комитеты по надзору за Министерством войны, восприняли негативно решение главы Белого дома Дональда Трампа о сокращении количества американских военных в Румынии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Неправильный сигнал России: из-за какого решения Трампа возмущены конгрессмены США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Речь идет о Роджере Уикере, который возглавляет Комитет Сената по вопросам вооруженных сил, и представителе Майка Роджерса — главе Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил.

Оба сенатора назвали решение Дональда Трампа по сокращению войск в Румынии "некоординированным и таким, которое напрямую противоречит стратегии президента".

Политики призвали сохранить ротационную американскую бригаду в Румынии, отметив, что сокращение войск может послать неправильный сигнал России, особенно на фоне войны в Украине. Законодатели также выразили обеспокоенность тем, что решение принято без консультаций с Конгрессом.

При этом авторы материала напомнили, что администрация Дональда Трампа ранее сообщала европейским союзникам о необходимости большей самостоятельности в обеспечении безопасности, поскольку США фокусируются на собственных границах и регионе Индо-Тихоокеанского региона.

Издание отмечает, что Министерство войны США уверяло: сокращение не означает "вывод американских войск из Европы или уменьшение обязательств перед НАТО".

Также упоминается, как в сентябре Трамп заявлял о возможном увеличении присутствия войск в Польше.

Читайте также на портале "Комментарии" — как многие и прогнозировали, США начали масштабное сокращение военного присутствия в Восточной Европе. Приблизительно 800 американских военных отзывают из Румынии, а также планируют уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости