logo_ukra

BTC/USD

109779

ETH/USD

3883.81

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Неправильний сигнал Росії: через яке рішення Трампа обурені конгресмени США
commentss НОВИНИ Всі новини

Неправильний сигнал Росії: через яке рішення Трампа обурені конгресмени США

Провідні конгресмени США розкритикували рішення Дональда Трампа вивести війська з Румунії

30 жовтня 2025, 07:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Двоє провідних республіканців з Конгресу США, які очолюють комітети з нагляду за Міністерством війни, негативно сприйняли рішення голови Білого дому Дональда Трампа про скорочення кількості американських військових у Румунії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Неправильний сигнал Росії: через яке рішення Трампа обурені конгресмени США

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про Роджера Уікера, який очолює Комітет Сенату з питань збройних сил, і представника Майка Роджерса — голову Комітету Палати представників з питань збройних сил.

Обидва сенатори назвали рішення Дональда Трампа щодо скорочення військ у Румунії "некоординованим і таким, яке прямо суперечить стратегії президента".

Політики закликали зберегти ротаційну американську бригаду в Румунії, зазначивши, що скорочення військ може надіслати неправильний сигнал Росії, особливо на тлі війни в Україні. Законодавці також висловили стурбованість тим, що рішення ухвалене без консультацій із Конгресом.

При цьому автори матеріалу нагадали, що адміністрація Дональда Трампа раніше повідомляла європейських союзників про необхідність більшої самостійності у забезпеченні безпеки, оскільки США фокусуються на власних кордонах та регіоні Індо-Тихоокеанського регіону.

Видання зазначає, що Міністерство війни США запевняло: скорочення не означає "виведення американських військ із Європи або зменшення зобов'язань перед НАТО".

Також згадується, як у вересні Трамп заявляв про можливе збільшення присутності військ у Польщі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — як багато хто і прогнозував, США почали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі. Приблизно 800 американських військових відкликають із Румунії, а також планують зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини