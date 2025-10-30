Неправильний сигнал Росії: через яке рішення Трампа обурені конгресмени США

Двоє провідних республіканців з Конгресу США, які очолюють комітети з нагляду за Міністерством війни, негативно сприйняли рішення голови Білого дому Дональда Трампа про скорочення кількості американських військових у Румунії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про Роджера Уікера, який очолює Комітет Сенату з питань збройних сил, і представника Майка Роджерса — голову Комітету Палати представників з питань збройних сил.

Обидва сенатори назвали рішення Дональда Трампа щодо скорочення військ у Румунії "некоординованим і таким, яке прямо суперечить стратегії президента".

Політики закликали зберегти ротаційну американську бригаду в Румунії, зазначивши, що скорочення військ може надіслати неправильний сигнал Росії, особливо на тлі війни в Україні. Законодавці також висловили стурбованість тим, що рішення ухвалене без консультацій із Конгресом.

При цьому автори матеріалу нагадали, що адміністрація Дональда Трампа раніше повідомляла європейських союзників про необхідність більшої самостійності у забезпеченні безпеки, оскільки США фокусуються на власних кордонах та регіоні Індо-Тихоокеанського регіону.

Видання зазначає, що Міністерство війни США запевняло: скорочення не означає "виведення американських військ із Європи або зменшення зобов'язань перед НАТО".

Також згадується, як у вересні Трамп заявляв про можливе збільшення присутності військ у Польщі.

