Неужели конец: Трамп объявил 10-дневную паузу в ударах по энергетике Ирана

Президент США Дональд Трамп официально объявил о временном прекращении огневого влияния на энергетическую инфраструктуру Ирана. Соответствующее заявление он обнародовал на своей платформе TRUTH Social, отметив, что "США приостанавливают удары по энергообъектам Ирана на 10 дней".

По словам главы Белого дома, такое решение было принято после обращения иранской стороны. Несмотря на напряженную ситуацию, Трамп настроен оптимистично по отношению к дипломатическому треку, подчеркнув, что диалог между Вашингтоном и Тегераном продолжается и эти контакты проходят "очень хорошо".

В то же время в ведущих американских СМИ появилась информация о подготовке к более радикальной фазе конфликта. Издание The New York Times утверждает, что решение о начале наземной операции против Ирана уже принято. В свою очередь, The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Конгрессе, сообщает, что вторжение может начаться в ближайшее время.

Ситуация обостряется из-за ультиматума Тегерана: Иран пригрозил заменять Персидский залив и стратегически важный Ормузский пролив, если армия США попытается захватить остров Харк. На фоне этих угроз Госдепартамент США уже призвал американцев в ОАЭ срочно найти укрытие, а туристам посоветовал немедленно покинуть регион.

