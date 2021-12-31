«Ничего о вас без вас»: Байден озвучил Путину главный принцип дальнейших действий с РФ

Президент США Джо Байден в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным представил два подхода, которые рассматривают США по отношению к России. Какой из них применить – будет зависеть непосредственно от действий самой России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на высокопоставленного чиновника администрации Байдена.

Джо Байден Фото: Facebook

Издание отмечает, первый путь весьма прогнозируемый и к нему сегодня все стремятся. Он заключает в дипломатическом урегулировании всех разногласий. Этот подход должен привести к деэскалации напряжения. Второй путь более радикальный и он приведет к серьезным экономическим потерям. Этот путь направлен на сдерживание России, если страна решит военным путем продолжать наступление на Украину.

Байден предупредил Путина, если будет выбран второй подход и Россия не перестанет накалять обстановку на востоке Украины, то США оперативно проведут корректировку и увеличение позиции сил НАТО в странах-членах Альянса, а также предоставят дополнительную помощь Украине, чтобы она могла противостоять агрессивным действиям.

Чиновник Белого Дома отметил, президент США уведомил Путина, что Вашингтон будет действовать по принципу "ничего о вас без вас". Если говорить проще, то этот принцип состоит в том, что не могут обсуждаться те или иные вопросы союзников США без учитывая мнения и позиции самих союзников. В ответ Путин заявил, что нему понятен такой подход.

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