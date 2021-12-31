logo

BTC/USD

47727.62

ETH/USD

3764.55

LTC/USD

150.45

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США «Ничего о вас без вас»: Байден озвучил Путину главный принцип дальнейших действий с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

«Ничего о вас без вас»: Байден озвучил Путину главный принцип дальнейших действий с РФ

Президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным изложил два подхода, которые готовы применить США в зависимости от действий России

сегодня, 10:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным представил два подхода, которые рассматривают США по отношению к России. Какой из них применить – будет зависеть непосредственно от действий самой России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на высокопоставленного чиновника администрации Байдена.

«Ничего о вас без вас»: Байден озвучил Путину главный принцип дальнейших действий с РФ

Джо Байден Фото: Facebook

Издание отмечает, первый путь весьма прогнозируемый и к нему сегодня все стремятся. Он заключает в дипломатическом урегулировании всех разногласий. Этот подход должен привести к деэскалации напряжения. Второй путь более радикальный и он приведет к серьезным экономическим потерям. Этот путь направлен на сдерживание России, если страна решит военным путем продолжать наступление на Украину.

Байден предупредил Путина, если будет выбран второй подход и Россия не перестанет накалять обстановку на востоке Украины, то США оперативно проведут корректировку и увеличение позиции сил НАТО в странах-членах Альянса, а также предоставят дополнительную помощь Украине, чтобы она могла противостоять агрессивным действиям.

Чиновник Белого Дома отметил, президент США уведомил Путина, что Вашингтон будет действовать по принципу "ничего о вас без вас". Если говорить проще, то этот принцип состоит в том, что не могут обсуждаться те или иные вопросы союзников США без учитывая мнения и позиции самих союзников. В ответ Путин заявил, что нему понятен такой подход.

Читайте также на портале "Комментарии" – Байден пообещал Путину решительный ответ США в случае вторжения в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/12/31/7319110/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!