Политолог Сергей Громенко отметил, что в прошлом году у него были более оптимистичные ожидания относительно помощи США в войне с террористической Россией. В частности, по его словам, он думал, что Белый Дом весной-летом 2024 активно впишется за Украину, чтобы помочь ей одержать какую-то знаковую победу и на волне успеха выиграть выборы.

Джо Байден

"Сегодня очевидно, что Белый Дом придерживается прямо противоположной тактики – ни одного резкого движения против России, чтобы, Боже упаси, не произошла преждевременная эскалация. Потому что на один цент подорожает бензин – и все, прощай, Овальный кабинет!" – заявил Громенко.

При этом, по его мнению, в таком подходе виноват не только советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, но и простые американские избиратели, которые очень неожиданно отреагировали на очередную войну в Израиле. Так что администрация Байдена, по-видимому, решила не рисковать активизацией противостояния с Россией.

"Что это значит? Это значит, что до ноябрьских выборов мы будем получать неограниченные слова поддержки и ограниченную военную помощь. И только после голосования, чем бы оно ни закончилось, возможны сдвиги. А на доброе или плохое – не берусь предполагать. Впрочем, в исторической перспективе я все равно остаюсь оптимистом. СССР был куда сильнее Афганистана, но проиграл войну и исчез с карты мира. Россию ждет то же самое", — заявил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия нанесла 8 июля кровавый удар по Украине. Все эксперты и политики, как один, говорят о том, что теперь все будет зависеть от того, насколько решительный ответ получит Россия под Соединенных Штатов.

Однако, похоже, такого ответа не будет, поскольку, например, позиция США относительно ударов по территории РФ их оружием не изменилась.



