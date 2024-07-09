Никакого резкого движения против РФ: к чему приведет трусливая тактика Байдена

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Ткачик Олеся
Политолог Сергей Громенко отметил, что в прошлом году у него были более оптимистичные ожидания относительно помощи США в войне с террористической Россией. В частности, по его словам, он думал, что Белый Дом весной-летом 2024 активно впишется за Украину, чтобы помочь ей одержать какую-то знаковую победу и на волне успеха выиграть выборы.
Джо Байден
При этом, по его мнению, в таком подходе виноват не только советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, но и простые американские избиратели, которые очень неожиданно отреагировали на очередную войну в Израиле. Так что администрация Байдена, по-видимому, решила не рисковать активизацией противостояния с Россией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия нанесла 8 июля кровавый удар по Украине. Все эксперты и политики, как один, говорят о том, что теперь все будет зависеть от того, насколько решительный ответ получит Россия под Соединенных Штатов.
Однако, похоже, такого ответа не будет, поскольку, например, позиция США относительно ударов по территории РФ их оружием не изменилась.
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я
сегодня, 12:14
слова "ми готові підтримати українців", "ми готові надати те або те", ми дамо їм ППО, щоб вони відбивали ракети..... тут немає і натяка на пермогу. тут все вказує тільки на те, що ми довше зможемо стримувати орків і більше їх знищемо. Нам навіть біти по орках нам не можна. Тому ця війна надовго
7
сегодня, 12:06
сцикуни!!!
Ігор
сегодня, 12:01
Всі вже три роки думають що хтось за них все зробить. Брали б хоча б приклад з ворога який мобілізувався і сам робить. В Україні в тилу тихе застійне болото. Ракети летять на будинки лікарні, а от великі радянські підприємства приватизовані за безцінь юдейцями лишається у безпеці. На них би і виробляти все для фронту для перемоги але ні.