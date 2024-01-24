Никки Хейли отреагировала на результаты праймериз: назвала Трампа неудачником

Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Однако его главная конкурентка бывшая посол США в ООН Никки Хейли заявила, что не будет снимать свою кандидатуру и назвала Трампа "неудачником". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.



Никки Хейли критикует Дональда Трампа. Фото из открытых источников

Согласно предварительным результатам праймериз в штате Нью-Гэмпшир Дональд Трамп набрал 54,6% голосов, а Никки Хейли 43,2%, что указывает на победу Трампа. Аналитики и политические эксперты прогнозировали, что победа Хейли в этом штате сможет изменить тенденции и навязать борьбу Трампу, однако поражение будет означать, что бывший президент США останется лидером Республиканской партии.

Несмотря на проигрыш Никки Хейли заявила, что будет и дальше участвовать в праймериз, ведь "есть еще десятки штатов, которые нужно пройти". Также Хейли обратилась к Трампу, которого назвала неудачником.

"Неудачник и единственный республиканец в стране, которого может победить Джо Байден", — сказала Никки Хейли.

Теперь бывший посол США сосредоточится на праймериз в своем родном штате Южная Каролина, которые пройдут 24 февраля, где она имеет преимущество над Трампом.

Сам же Трамп несколько раньше критиковал свою конкурентку назвав ее "самозванкой", которая хочет победить, несмотря на "очень плохие результаты".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден отреагировал на праймериз в Нью-Гэмпшире и назвал своего главного конкурента на выборах президента США.

Также "Комментарии" писали, что Никки Хейли призвала поддержать Украину. По ее словам, США должны помогать Украине и выделять больше средств, в противном случае будет большая война.