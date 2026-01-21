Новая атака Трампа: США снова перехватили теневое судно РФ

Американские военные перехватили в акватории Карибского моря находящийся под международными санкциями нефтяной и связывающийся с теневым флотом России нефтяной танкер Sagitta.

США перехватили судно РФ. Фото: из открытых источников

О задержании сообщило Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X.

В заявлении отмечается, что операция была проведена в рамках миссии Southern Spear с участием Пентагона, Береговой охраны, Министерства внутренней безопасности и Министерства юстиции США.

По информации американской стороны, судно было остановлено без инцидентов. В командовании подчеркнули, что действия направлены на недопущение нарушений режима ограничений для подсанкционных судов в Карибском регионе и на контроль за тем, чтобы транспортировка нефти из Венесуэлы осуществлялась исключительно легальными перевозчиками.

В то же время, на специализированном портале War Sanction указано, что Sagitta входит в перечень судов, которые используются для обхода санкций против РФ. Танкер находится под ограничениями со стороны Украины, Великобритании, США, Канады, Евросоюза, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

Во время действия эмбарго стран G7 и механизма ценового потолка на российскую нефть судно привлекалось к перевозке энергоносителей из портов РФ в Балтийском и Тихоокеанском бассейнах, преимущественно в направлении Китая и Индии. Также фиксировались случаи отключения системы автоматической идентификации AIS и другие признаки "темной навигации".

Кроме того, экологическая организация Greenpeace относит Sagitta к группе танкеров, транспортирующих российскую нефть с нарушением правил безопасности и представляющих потенциальную угрозу для окружающей среды.

