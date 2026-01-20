logo_ukra

Трамп шокував новою заявою про Бога: «Дуже пишається роботою, яку я виконав»
НОВИНИ

Трамп шокував новою заявою про Бога: «Дуже пишається роботою, яку я виконав»

Президент США зробив низку дивних заяв про ситуацію в світі

20 січня 2026, 23:27
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку гучних заяв про ситуацію у світі. 

Трамп шокував новою заявою про Бога: «Дуже пишається роботою, яку я виконав»

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У тому числі глава Білого дому прокоментував питання війни РФ проти України та ситуацію навколо Гренландії. 

"Я намагаюся врегулювати останнє питання. Я намагаюся вирішити проблему з Росією та Україною. І коли Росія готова, Україна не готова. А коли Україна готова, то Росія не готова", — сказав Трамп. 

Американський президент також шокував словами на релігійну тему, коментуючи свої нібито досягнення у світовій політиці. 

"Я думаю, що Бог дуже пишається роботою, яку я виконав", — заявив Трамп. 

Президент США також висловився щодо назви Мексиканської затоки, яку він хоче перейменувати на свою честь.  

"Я сказав, чому Мексиканська затока має бути Американською затокою? Я збирався назвати її Затокою Трампа, але я подумав, що мене вбили б, якби я це зробив. Я хотів це зробити. Мої люди так старанно працювали. Я не думаю, що це буде виглядати надто добре. І буде спекотніше, ніж будь-коли. Я сказав, що ні, я вирішив цього не робити. Я жартую", — сказав Дональд Трамп.

Як повідомляв портал "Коментарі", прямий військовий конфлікт між США та Гренландією нині малоймовірний, але такий сценарій не варто виключати. Жителі острова мають бути готовими до такого розвитку подій, заявив прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен.

За його словами, уряд Гренландії створить робочу групу за участю представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до можливих перемін у повсякденному житті. Триває також робота над тим, щоб донести населенню нові рекомендації, зокрема поради мати вдома запас продуктів харчування щонайменше на п'ять днів.



