Нова атака Трампа: США знову перехопили тіньове судно РФ
Нова атака Трампа: США знову перехопили тіньове судно РФ

Військові США повідомили про перехоплення нового судна, яке пов’язують з тіньовим флотом РФ

21 січня 2026, 00:53
Автор:
Маламура Сергій

Американські військові перехопили в акваторії Карибського моря нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під міжнародними санкціями та пов’язується з тіньовим флотом Росії.

Нова атака Трампа: США знову перехопили тіньове судно РФ

США перехопили судно РФ. Фото: з відкритих джерел

Про затримання повідомило Південне командування Збройних сил США у соцмережі X. 

У заяві зазначається, що операція була проведена в межах місії Southern Spear за участі Пентагону, Берегової охорони, Міністерства внутрішньої безпеки та Міністерства юстиції США.

За інформацією американської сторони, судно було зупинене без інцидентів. У командуванні підкреслили, що дії спрямовані на недопущення порушень режиму обмежень для підсанкційних суден у Карибському регіоні та на контроль за тим, щоб транспортування нафти з Венесуели здійснювалося виключно легальними перевізниками.

Водночас на спеціалізованому порталі War Sanction вказано, що Sagitta входить до переліку суден, які використовуються для обходу санкцій проти РФ. Танкер перебуває під обмеженнями з боку України, Великої Британії, США, Канади, Євросоюзу, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

Під час дії ембарго країн G7 та механізму цінової стелі на російську нафту судно залучалося до перевезень енергоносіїв з портів РФ у Балтійському та Тихоокеанському басейнах, переважно в напрямку Китаю та Індії. Також фіксувалися випадки вимкнення системи автоматичної ідентифікації AIS та інші ознаки "темної навігації".

Крім того, екологічна організація Greenpeace відносить Sagitta до групи танкерів, які транспортують російську нафту з порушенням правил безпеки та становлять потенційну загрозу для довкілля.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку гучних заяв про ситуацію у світі.



Джерело: https://x.com/Southcom/status/2013718812424630376
