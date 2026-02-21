Новейший авианосец США Ford запустил "обратный отсчет" до удара по Ирану

Новейший атомный авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford 20 февраля прошел Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море. Фото корабля уже появились в открытом доступе, сообщает Defence Express.

Атомный авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford. Фото: из открытых источников

На фоне обострения вокруг Иран эксперты рассматривают этот переход как возможный сигнал подготовки к военным действиям. По оценкам аналитиков, авианосцу потребуется около четырех суток, чтобы достичь восточной части Средиземного моря. Оттуда его палубная авиация сможет поражать цели на расстоянии более 1500 километров при поддержке самолетов-дозаправщиков.

Кроме ударных возможностей, корабли сопровождения способны обеспечить противоракетную оборону Израиль в случае ответных атак. Также не исключено, что "Форд" присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln, который уже действует в районе Аравийского моря. Такой маневр может занять до двух недель и существенно усилить американское военное присутствие.

"Форд" находится в походе с июня 2025 года – более восьми месяцев. Несмотря на планы вернуть корабль на базу для ремонта, Пентагон решил продлить его развертывание из-за нехватки доступных сил.

Дополнительным сигналом напряженности называют переброску самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS в регион. Аналитики считают, что концентрация авианосцев и авиации может свидетельствовать о подготовке к масштабной операции или демонстрации силы для давления на Тегеран.

