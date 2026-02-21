Новий авіаносець США Ford запустив "зворотний відлік" до удару по Ірану

Новий атомний авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford 20 лютого пройшла Гібралтарська протока і увійшла до Середземного моря. Фото корабля вже з'явилися у відкритому доступі, повідомляє Defence Express.

Атомний авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford. Фото: із відкритих джерел

На тлі загострення навколо Ірану експерти розглядають цей перехід як можливий сигнал підготовки до військових дій. За оцінками аналітиків, авіаносця знадобиться близько чотирьох діб, щоб досягти східної частини Середземного моря. Звідти його палубна авіація зможе вражати цілі на відстані понад 1500 кілометрів за підтримки літаків-дозаправників.

Крім ударних можливостей, кораблі супроводу здатні забезпечити протиракетну оборону Ізраїль у разі атак у відповідь. Також не виключено, що "Форд" приєднається до авіаносця USS Abraham Lincoln, який вже діє у районі Аравійського моря. Такий маневр може зайняти до двох тижнів і суттєво посилити американську військову присутність.

"Форд" перебуває у поході з червня 2025 року – понад вісім місяців. Незважаючи на плани повернути корабель на базу для ремонту, Пентагон вирішив продовжити його розгортання через брак доступних сил.

Додатковим сигналом напруженості називають перекидання літаків далекого виявлення радіолокації AWACS в регіон. Аналітики вважають, що концентрація авіаносців та авіації може свідчити про підготовку до масштабної операції або демонстрацію сили для тиску на Тегеран.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп очікує від Ірану нової пропозиції щодо ядерної програми, яка допускає лише "символічне" збагачення урану. Однак паралельно розглядаються жорсткі військові сценарії, включаючи усунення верховного лідера Алі Хаменеї та його можливого наступника. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела в адміністрації США.



