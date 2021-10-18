Новое испытание для Байдена: эксперт рассказал о сотрудничестве Индии и РФ в военной сфере

Сделка по поставке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Индию станет серьезным испытанием для тихоокеанской стратегии администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение высказал аналитик издания Politico Пол Маклири.

Джо Байден - фото из открытых источников

Что можно сказать об этой стратегии в целом? И только ли Байдена это стратегия? Своим мнением с порталом "Комментарии" поделился директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов.

По мнению эксперта, Америка нарезала мир на зоны влияния. В каждой действует один американский номерной флот (имеющий номер). И так называемую Индо-Тихоокеанскую стратегию США, которая сформулирована еще в 70-е годы, обеспечивает 7-й флот США, базирующий в Японии. Вот только зона действия этого флота, как говорят сами американцы, простирается "от Голливуда до Болливуда". И краеугольным камнем этой стратегии США являются дружественные, союзнические отношения с Индией. В понимании Штатов, существует некая граница между Индией и Пакистаном, которая разделяет различные стратегические принципы воздействия. И мы это видим на примере раздела зон влияния 5-го (Ближневосточного) и 7-го (Индо-Тихоокеанского) флотов США.



Суть Индо-Тихоокеанской стратегии США: Индия должна быть противовесом Китаю. На этом строится вся система уравновешивания в этом огромном регионе. Однако Индия на протяжение последних 70 лет в военной сфере более активно сотрудничает с СССР/РФ, нежели с США. Миф о том, что мощнейшая двухмиллионная индийская армия как-то зависима от военных поставок США создали сами американцы. Между тем, авиация у индусов – российская, флот, во главе которого бывший советский авианосец "Адмирал Горшков", советский. Бронетехника – советская. Единственное, что в индийской армии всегда было достаточно слабым – система противовоздушной обороны (ПВО). Если индусы доведут ее до состояния, которое можно охарактеризовать как современное, Индия станет абсолютно доминировать в акватории Индийского океана.

Америке не удается на протяжении 50 лет развития Индо-Тихоокеанской стратегии сделать Индию зависимой от себя. К примеру, не смогли ее включить в недавно созданный антикитайский блок в составе США-Великобритании-Австралии.

При том, что военный потенциал Индии в регионе значительно больший, чем у других стран. Индийский флот, к примеру, больший, чем 7-й флот США.

"Было бы странным ожидать, что Индия не продолжит свою политику сотрудничества с РФ в военной сфере. Единственная, но большая проблема индийской армии – отсутствие комплектующих. И, как следствие – техника зачастую выходит из рабочего состояния. Именно это был аргумент американцев: мол, вы же уже не раз убеждались, что русские, поставляя в Индию вооружение, не могут обеспечить его дальнейшую эксплуатацию. Но видимо индусы так не считают. И если посмотреть линейку вооружения индийской армии, видно, что она хоть и использует некоторые элементы вооружении США, европейских стран, но основа – именно российское вооружение. И элемент стратегии США притянуть к себе Индию за счет сотрудничества в военной сфере, похоже, провалился. Кстати в этом нет ничего неожиданно. Индия не хочет быть элементом стратегии "от Голливуда до Болливуда". И считает себя вполне самодостаточной евразийской страной. К тому же не будем забывать, что Индия – ядерная держава, имеющая баллистические ракеты, современные авиацию и флот. Она – самый важный игрок в акватории Индийского океана. И в военной сфере этот игрок совершенно независим от США", — поясняет эксперт.

Потому говорить о неком провале или изменения политики Байдена, по мнению Виктора Савинова, тут нельзя. Потому что Индо-Тихоокеанская концепция формировалась задолго до его прихода на пост президента.

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