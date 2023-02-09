Новое наступление не поможет: Байден уверен, что Путин "уже потерял Украину"

Президент США Джо Байден считает, что Путин уже потерял Украину. при этом глава Белого дома подчеркнул, что помощь Украине будет продолжать до победы, ровно столько, сколько это будет нужно украинскому народу. Об этом Джо Байден заявил в интервью "PBS NewsHour" на следующий день после выступления с речью "О состоянии дел в государстве", пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "The Hill".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"У Путина нет ни одного шанса — он уже потерял Украину", — заявил Байден.

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Он отметил, прежде, чем решиться на полномасштабное вторжение в Украину Путин совершил два просчета. Первый состоит в том, что он надеялся на то, что русскоязычные украинцы будут встречать российские войска с радостью, как победителей и не будут противостоять. Второй просчет – хозяин Кремля наивно думал, что НАТО никак не отреагирует и внутри Альянса начнутся разногласия относительно помощи Украине. Как видим, ни первого, ни второго не произошло, заявил президент США.

Джо Байден отметил, что страны НАТО сегодня находятся в постоянном контакте по поддержке Украины, действуют как один механизм, хоть в Кремле и считают, что это не так.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Белый дом заявил, что Китайская Народная Республика (КНР) управляет глобальным флотом шпионских аэростатов, подобных тому, который был сбит на прошлой неделе после пересечения Соединенных Штатов. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его страна поделились информацией о китайском воздушном шаре-шпионе с десятками других государств. О чем говорит происходящее? Есть ли риск усиления конфронтации между США и КНР? Зачем Китаю так рисковать? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



