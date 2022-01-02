Египет засыпало снегом: власти объявили режим ЧС (ВИДЕО)

Первый день 2022 года надолго запомниться египтянам, потому что на популярном курорте Хургада выпал сильный снег и град. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Египет засыпало снегом / Фото: Hashtag Elyoum

Как сообщает ТАСС, снег на улице стал таять, и они переполнились водой, в результате балконы некоторых гостиниц оказались затоплены. Жертвами непогоды, которая бушевала в шести провинциях страны, стали 3 человека. Один из них коснулся мокрых проводов и его ударило электрическом током, еще один человек умер в дорожно-транспортном происшествии, причиной которой стала скользкая дорога. А тело третьего человека нашли под завалами дома, который обрушился в результате дождя. Из-за этого власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Известно, что учебные заведения в провинциях временно закрыли и усилили общие меры безопасности.

Напомним, что 19 декабря, курортный египетский город Александрия засыпало снегом. Температура воздуха резко упала и в местности впервые за десятилетие начался снегопад. Из-за непогоды местные власти закрыли учебные заведения и морские порты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Соединенные Штаты Америки окутали снегопады. В штате Калифорния из-за продолжительных снегопадов резко увеличилась высота снежного покрова. Из-за разбушевавшейся стихии в горах были заблокированы ключевые автодороги. В Сети появляются видео с места событий.

Читайте также, что в воскресенье, 2 января, больших осадков на территории Украины не прогнозируется. В некоторых областях страны днем будет плюсовая температура, но вместе с этим будет немного досаждать ветер.

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