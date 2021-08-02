Новые доказательства нарушений на президентских выборах от Трампа: что будет дальше

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре общественности будут представлены новые доказательства многочисленных нарушений при проведении президентских выборов в стране осенью прошлого года. Может ли Трамп серьезно ослабить новую администрацию Белого дома? Какие удары для команды Байдена будут наиболее болезненны? Что делать, если Украину опять будут втягивать во внутриамериканские разборки?

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Доктор политических наук, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Валентин Якушик подчеркивает, что острейшая внутриполитическая борьба в США в ходе избирательной кампании 2020 года не может вдруг затихнуть сама по себе.

"Нанесённые друг другу демократами и республиканцами удары, оскорбления, глубокие раны просто так не забываются. Как патриот своей страны, Дональд Трамп не заинтересован в ослаблении уже и так существенно ослабленной центральной власти в США. Но он требует справедливости в отношении себя и своих соратников. И будет продолжать настаивать на раскрытия во всей полноте истинных событий, происходивших во время президентских выборов и в процессе формально-юридического закрепления их результатов, сомнительных для очень многих", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, раскрытие реальных событий, связанных с политикой демократов и поддерживавших их сил во время президентских выборов 2016 и 2020 годов, – самое болезненное, что можно представить для нынешней администрации США и высшей бюрократии Демократической партии, её спонсоров и информационных опор.

"Но здесь можно быть относительно спокойным, ибо следственные, судебные и административные органы США, как правило, не склонны "выносить сор из избы" в особо деликатных ситуациях. "Глубинное государство" вряд ли отойдёт от традиций, формировавшихся десятилетиями, в частности, в ходе расследования убийства президента Джона Кеннеди и во многих подобных случаях", – считает Валентин Якушик.

Кроме того, продолжает он, следует учитывать позиции основных геополитических игроков – как соперников, так и партнёров США.

"Ни Китаю, ни Российской Федерации, ни ЕС в настоящее время нет особой нужды содействовать дальнейшему подрыву легитимности администрации президента Байдена. Ведь Джозеф Байден в гораздо большей мере, чем Дональд Трамп и республиканцы в целом, склонен к поиску взаимоприемлемых компромиссов, – поясняет эксперт. – И это создаёт как для оппонентов, так и для партнёров США гораздо более комфортную обстановку".

Что касается правящих кругов Украины, то они, по мнению Валентина Якушика, будут и дальше стараться "держать нос по ветру". То есть, не станут помогать поиску истины в расследовании деликатных событий вовлечённости украинских политиков и государственных чиновников во время выборов 2016 года, принимая во внимание тот факт, что нынешнее руководство США в такой "следственной" и "экспертной" деятельности со стороны Украины совсем не заинтересовано.

"А в отношении попыток информационной поддержки Дональда Трапа в 2020 году некоторыми украинскими гражданами и государственными структурами – будет проводиться двойственная политика замалчивания вовлечённости в эти процессы одних и наказания посредством внеправовых санкций других – тех, на кого открыто указали госорганы США", – прогнозирует Валентин Якушик.

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли не думает, что Трамп может предоставить серьёзные доказательства фальсификаций на выборах 2020 года и как-то изменить свое положение. И тем более ослабить Байдена.

"Недавно суд США вынес первый приговор по штурму Капитолия. Все доказательства фальсификаций на выборах рассмотрели еще до оглашения официальных результатов. Тогда Трамп делал ещё более громкие заявления, которые в итоге ничем не закончились", – напоминает Максим Яли.

Он считает, что нужно рассматривать подобную риторику Трампа с другого ракурса.

"В Нью-Йорке уже заседает большое жюри сразу по нескольким криминальным делам против Trump organization. Обвинения выдвинуты, в том числе, против топ-менеджера организации. Если тот пойдёт на сделку со следствием и даст показания против Трампа о мошенничестве с целью уклониться от уплаты налогов, то проблемы начнутся у самого Трампа, а не Байдена, – отмечает политолог. – И планы на президентские выборы 2024 придётся скорректировать. Так что это попытка дискредитации политического оппонента с целью избежать криминального преследования. А последнее, уверен, впереди".

Напомним, Дональд Трамп заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Twitter, Facebook и Google, которые запретили ему доступ после захвата Конгресса США его сторонниками 6 января.

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