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Новый челлендж в TikTok в США: нанеси удар учителю и сними это на камеру

Сейчас был зафиксирован один случай нового челленджа в Южной Каролине

сегодня, 01:30
Автор:

Ольга Чародий

В США среди школьников появился новый челлендж в социальной сети TikTok. Учащиеся должны ударить учителя и снять это на камеру. 

Новый челлендж в TikTok в США: нанеси удар учителю и сними это на камеру

Тик-ток - фото из открытых источников

Об этом сообщают американские СМИ. Калифорнийская ассоциация учителей (CTA) опубликовала рекомендации для педагогов и родителей по новому челленджу. Примерно месяц назад в социальной сети была другой тренд. Школьников призвали ломать какую-то вещь в школе или воровать ее, чтобы потом похвастаться этим в TikTok.


Сейчас был зафиксирован один случай нового челленджа в Южной Каролине. Один из учеников ударил учителя, зафиксировал этот момент на камеру и выложил в TikTok.


"Если подобный инцидент произойдет в вашей школе, пожалуйста, убедитесь, что администрация школы и местный департамент образования были предупреждены и получили соответствующие отчеты. Также нужно сообщить об этом в полицию ", — говорится в рекомендациях.


Челлендж "Пощечина учителю" распространяется достаточно быстро. В Аризоне полиция штата предупредила, что любой, кто нападет на кого-то из работников школы, отвечать как за "нападение при отягчающих обстоятельствах".


Напомним, китайский TikTok под названием Douyin вводит специальный "молодежный режим" для несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщает Общественное. Ограничения будут касаться детей, зарегистрированных в приложении, которым еще не исполнилось 14 лет. В "молодежном режиме" детям будет предоставлено лишь 40 минут в день для просмотра роликов в приложении. А вот просматривать Douyin в ночное время несовершеннолетние не смогут, речь идет о периоде с 22 часов до 6 часов утра. Всех зарегистрированных пользователей до 14 лет переведут в "молодежный режим". Изменить режим приложения такие пользователи не смогут. Родители детей должны проверить зарегистрированы ли несовершеннолетние под своими настоящими именами и внесли ли верный год рождения.



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Источник: https://thehill.com/policy/technology/575508-teachers-warned-about-tiktok-slapping-challenge#:~:text=%E2%80%9CSlapping%20a%20teacher%2C%20regardless%20of,illegal%2C%E2%80%9D%20the%20notice%20said.
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