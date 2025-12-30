logo

Новый курьез с Трампом: не смог правильно произнести фамилию президента Польши (ВИДЕО)
НОВОСТИ

Новый курьез с Трампом: не смог правильно произнести фамилию президента Польши (ВИДЕО)

Дональд Трамп неправильно произнес фамилию президента Польши Кароля Навроцкого.

30 декабря 2025, 15:55
Автор:
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп снова публично оконфузился. Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер неправильно произнес фамилию президента Польши Кароля Навроцкого.

Новый курьез с Трампом: не смог правильно произнести фамилию президента Польши (ВИДЕО)

Кароль Навроцкий и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

28 декабря состоялась встреча Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго. После переговоров оба лидера выступили перед журналистами. Рассказывая о контактах с европейскими партнерами, Трамп начал перечислять их фамилии, в том числе и президента Польши Кароля Навроцкого.

Однако вместо "Навроцкого" президент США произнес что-то похожее на "Нюроки" или "Навраки". Этот момент попал на видео и мгновенно разошелся по сети.

Это не первый случай, когда президент США путает имена или названия. Подобные оговорки стали отличительной чертой публичных выступлений Трампа. Ранее он ошибался в произношении имени лидера Китая Си Цзиньпина, а также политиков Камалы Харрис, Тима Волза и Пита Буттиджеджа.

Кроме того, Трамп неоднократно извращал названия стран, называя Азербайджан "Абербайджаном", Казахстан — "Казакстаном", а также путая Армению с Албанией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на той же пресс-конференции Зеленский рассмеялся после слов Трампа о Путине и Украине. Американский лидер заявил якобы о "щедрости" Путина и желании России видеть успешную Украину. Впоследствии Зеленский объяснил, почему не сдержал эмоций.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае, произошедшем с Трампом во время выступления на Генассамблее ООН. Оказалось, что в момент, когда президент США стал говорить, у него отказал суфлер.



