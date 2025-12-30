Новий курйоз з Трампом: не зміг правильно вимовити прізвище президента Польщі (ВІДЕО)

Президент США Дональд Трамп знову публічно оконфузився. Під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським американський лідер неправильно вимовив прізвище президента Польщі Кароля Навроцького.

Кароль Навроцький та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

28 грудня відбулася зустріч Трампа і Зеленського у резиденції Мар-а-Лаго. Після переговорів обидва лідери виступили перед журналістами. Розповідаючи про контакти з європейськими партнерами Трамп почав перераховувати їх прізвища, зокрема й президента Польщі Кароля Навроцького.

Однак замість "Навроцький" президент США вимовив щось схоже на "Нюрокі" або "Навракі". Цей момент потрапив на відео й миттєво розійшовся мережею.

Це не перший випадок, коли президент США плутає імена чи назви. Подібні обмовки стали характерною рисою публічних виступів Трампа. Раніше він помилявся у вимові імені лідера Китаю Сі Цзіньпіна, а також політиків Камали Гарріс, Тіма Волза та Піта Буттіджеджа.

Крім того, Трамп неодноразово перекручував назви країн, називаючи Азербайджан "Абербайджаном", Казахстан — "Казакстаном", а також плутаючи Вірменію з Албанією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на тій же пресконференції Зеленський розсміявся після слів Трампа про Путіна та Україну. Американський лідер заявив нібито про "щедрість" Путіна і бажання Росії бачити успішну Україну. Згодом Зеленський пояснив, чому не стримав емоцій.

Також "Коментарі" писали про курйозний випадок, який стався з Трампом під час виступу на Генасамблеї ООН. Виявилося, що у момент, коли президент США почав говорити, у нього відмовив суфлер.