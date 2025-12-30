logo_ukra

BTC/USD

88841

ETH/USD

2993.42

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Новий курйоз з Трампом: не зміг правильно вимовити прізвище президента Польщі (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Новий курйоз з Трампом: не зміг правильно вимовити прізвище президента Польщі (ВІДЕО)

Дональд Трамп неправильно вимовив прізвище президента Польщі Кароля Навроцького.

30 грудня 2025, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп знову публічно оконфузився. Під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським американський лідер неправильно вимовив прізвище президента Польщі Кароля Навроцького.

Новий курйоз з Трампом: не зміг правильно вимовити прізвище президента Польщі (ВІДЕО)

Кароль Навроцький та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

28 грудня відбулася зустріч Трампа і Зеленського у резиденції Мар-а-Лаго. Після переговорів обидва лідери виступили перед журналістами. Розповідаючи про контакти з європейськими партнерами Трамп почав перераховувати їх прізвища, зокрема й президента Польщі Кароля Навроцького.

Однак замість "Навроцький" президент США вимовив щось схоже на "Нюрокі" або "Навракі". Цей момент потрапив на відео й миттєво розійшовся мережею.

Це не перший випадок, коли президент США плутає імена чи назви. Подібні обмовки стали характерною рисою публічних виступів Трампа. Раніше він помилявся у вимові імені лідера Китаю Сі Цзіньпіна, а також політиків Камали Гарріс, Тіма Волза та Піта Буттіджеджа. 

Крім того, Трамп неодноразово перекручував назви країн, називаючи Азербайджан "Абербайджаном", Казахстан — "Казакстаном", а також плутаючи Вірменію з Албанією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на тій же пресконференції Зеленський розсміявся після слів Трампа про Путіна та Україну. Американський лідер заявив нібито про "щедрість" Путіна і бажання Росії бачити успішну Україну. Згодом Зеленський пояснив, чому не стримав емоцій.

Також "Коментарі" писали про курйозний випадок, який стався з Трампом під час виступу на Генасамблеї ООН. Виявилося, що у момент, коли президент США почав говорити, у нього відмовив суфлер.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини