Новый мем в соцсетях: Илон Маск сопровождал Трампа в Китае и снова удивил всех своим поведением
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый мем в соцсетях: Илон Маск сопровождал Трампа в Китае и снова удивил всех своим поведением

Миллиардер-репортер: Илон Маск прибыл в КНР вместе с Дональдом Трампом и завирусился в ТикТок и Х

14 мая 2026, 17:15
Недилько Ксения

Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск стал одним из главных героев обсуждений в социальных сетях во время своего визита в Китай в составе делегации президента США Дональда Трампа. Пока другие чиновники и участники встречи выстроились и, вероятно, собирались для совместного фото, основатель SpaceX выбрал совсем другое занятие.

Илон Маск. Фото: из открытых источников

Вместо официального позирования техномиллиардер США начал активно фиксировать на камеру своего смартфона все вокруг, демонстрируя при этом искреннюю радость. По свидетельствам очевидцев и пользователей сети, бизнесмен делал это "с по-детски восторженным лицом".

Такая нетипичная и эксцентричная реакция богача мгновенно приковала к себе внимание интернет-сообщества. В медиапространстве отметили, что подобное "странное "космическое" поведение" основателя Tesla и Neuralink в очередной раз превратило его в объект шуток и спровоцировало появление многочисленных новых мемов в соцсетях.

                                                                                                                                                           

Напомним, портал "Комментарии" писал, что перед официальным стартом двусторонних переговоров в Пекине президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибег к демонстративному жесту в общении с главой КНР Си Цзиньпином. Во время традиционного приветствия лидер Белого дома устроил для китайского коллеги настоящую " битву " рукопожатий.                                                                                                



