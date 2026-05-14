Новый мем в соцсетях: Илон Маск сопровождал Трампа в Китае и снова удивил всех своим поведением

Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск стал одним из главных героев обсуждений в социальных сетях во время своего визита в Китай в составе делегации президента США Дональда Трампа. Пока другие чиновники и участники встречи выстроились и, вероятно, собирались для совместного фото, основатель SpaceX выбрал совсем другое занятие.

Вместо официального позирования техномиллиардер США начал активно фиксировать на камеру своего смартфона все вокруг, демонстрируя при этом искреннюю радость. По свидетельствам очевидцев и пользователей сети, бизнесмен делал это "с по-детски восторженным лицом".

Такая нетипичная и эксцентричная реакция богача мгновенно приковала к себе внимание интернет-сообщества. В медиапространстве отметили, что подобное "странное "космическое" поведение" основателя Tesla и Neuralink в очередной раз превратило его в объект шуток и спровоцировало появление многочисленных новых мемов в соцсетях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что перед официальным стартом двусторонних переговоров в Пекине президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибег к демонстративному жесту в общении с главой КНР Си Цзиньпином. Во время традиционного приветствия лидер Белого дома устроил для китайского коллеги настоящуюбитвурукопожатий