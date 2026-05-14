RU UA
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Головна Новини Світ США Новий мем у соцмережах: Ілон Маск супроводжував Трампа в Китаї та знову здивував усіх своєю поведінкою
Новий мем у соцмережах: Ілон Маск супроводжував Трампа в Китаї та знову здивував усіх своєю поведінкою

Мільярдер-репортер: Ілон Маск прибув до КНР разом із Дональдом Трампом та завірусився у ТікТок і Х

14 травня 2026, 17:15
Недилько Ксения

Американський винахідник та підприємець Ілон Маск став одним із головних героїв обговорень у соціальних мережах під час свого візиту до Китаю у складі делегації президента США Дональда Трампа. Поки інші високопосадовці та учасники зустрічі вишикувалися і, ймовірно, збиралися для спільного фото, засновник SpaceX обрав зовсім інше заняття.

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

Замість офіційного позування техномільярдер США почав активно фіксувати на камеру свого смартфона все навколо, демонструючи при цьому щиру радість. За свідченнями очевидців та користувачів мережі, бізнесмен робив це "з по-дитячому захопленим обличчям".

Така нетипова та ексцентрична реакція багатія миттєво прикувала до себе увагу інтернет-спільноти. У медіапросторі зазначили, що подібна "дивна „космічна“ поведінка" засновника Tesla та Neuralink вкотре перетворила його на об'єкт жартів та спровокувала появу численних нових мемів у соцмережах.

                                                                                                                                                           

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що перед офіційним стартом двосторонніх перемовин у Пекіні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вдався до демонстративного жесту у спілкуванні з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Під час традиційного привітання лідер Білого дому влаштував для китайського колеги справжню "битву" рукостискань.                                                                                                                                           



