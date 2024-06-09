Новый опрос по выборам президента США показал изменения рейтинга

Президент США Джо Байден получил 46% голосов в опросе Yahoo News/YouGov, что явилось его рекордным результатом за последние несколько месяцев. Таким образом, Байден впервые в 2024 году опередил своего главного конкурента Дональда Трампа.



Дональд Трамп и Джо Байден. Фото из открытых источников

Опросы Yahoo News/YouGov последние 8 месяцев показывали лидерство Трампа или же Байдену удавалось лишь сравниться с бывшим президентом США. Однако опубликованные в начале июня результаты свидетельствуют, что Джо Байден получает 46% голосов, а Дональд Трамп – 44%. Таким образом, Байден впервые с октября обогнал Трампа, а также имеет самый высокий показатель начиная с августа прошлого года.

Аналитики считают, что основная причина таких показателей – это судебные процессы над Трампом и объявление его виновным в одном из них.

Однако преимущество Байдена оказывается незначительным. Если же в опросе добавить независимого Роберта Ф. Кеннеди-младшего и Корнела Вест, то преимущество Байдена нивелируется. В таком случае Трамп потеряет только 1% и будет иметь 43% голосов, тогда как у Байдена будет 42% потеряв 4% из-за независимых кандидатов.

Напомним, что президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Соединенных Штатах на выборах в одном из округов победил умерший за месяц до выборов кандидат. Оказалось, что в одном из округов Нью-Джерси нет возможности отозвать уже напечатанные бюллетени. Из-за победы умершего кандидата в округе проведут повторные выборы.

Также "Комментарии" писали об одной из главных фигуранток судебного дела против Трампа, которая рассказала, что боится за свою жизнь и должна носить бронежилет.



