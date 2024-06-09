logo

BTC/USD

69519.37

ETH/USD

3692.53

LTC/USD

80.27

USD/UAH

40.80

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Новый опрос по выборам президента США показал изменения рейтинга
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый опрос по выборам президента США показал изменения рейтинга

Действующий президент США Джо Байден впервые в 2024 году обогнал Дональда Трампа.

сегодня, 15:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден получил 46% голосов в опросе Yahoo News/YouGov, что явилось его рекордным результатом за последние несколько месяцев. Таким образом, Байден впервые в 2024 году опередил своего главного конкурента Дональда Трампа.

Новый опрос по выборам президента США показал изменения рейтинга

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото из открытых источников

Опросы Yahoo News/YouGov последние 8 месяцев показывали лидерство Трампа или же Байдену удавалось лишь сравниться с бывшим президентом США. Однако опубликованные в начале июня результаты свидетельствуют, что Джо Байден получает 46% голосов, а Дональд Трамп – 44%. Таким образом, Байден впервые с октября обогнал Трампа, а также имеет самый высокий показатель начиная с августа прошлого года.

Аналитики считают, что основная причина таких показателей – это судебные процессы над Трампом и объявление его виновным в одном из них.

Однако преимущество Байдена оказывается незначительным. Если же в опросе добавить независимого Роберта Ф. Кеннеди-младшего и Корнела Вест, то преимущество Байдена нивелируется. В таком случае Трамп потеряет только 1% и будет иметь 43% голосов, тогда как у Байдена будет 42% потеряв 4% из-за независимых кандидатов.

Напомним, что президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Соединенных Штатах на выборах в одном из округов победил умерший за месяц до выборов кандидат. Оказалось, что в одном из округов Нью-Джерси нет возможности отозвать уже напечатанные бюллетени. Из-за победы умершего кандидата в округе проведут повторные выборы.

Также "Комментарии" писали об одной из главных фигуранток судебного дела против Трампа, которая рассказала, что боится за свою жизнь и должна носить бронежилет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.yahoo.com/news/new-yahoo-newsyougov-poll-after-trump-felony-conviction-biden-leads-for-1st-time-in-months--but-not-by-much-193423583.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости