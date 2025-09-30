Новый опрос выявил неожиданно большое количество людей, желающих импичмент Трампа

В Соединенных Штатах растет общественная поддержка идеи нового импичмента президента Дональда Трампа. Согласно результатам опроса, проведенного социологической компанией Lake Research Partners по заказу организации Free Speech For People, почти половина избирателей в так называемых "шатких округах" высказались за третью процедуру импичмента 47-го президента США.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Опрос Free Speech For People охватил вероятных избирателей на выборах в Конгресс 2026 года в ключевых округах, где голоса традиционно колеблются между республиканцами и демократами. Согласно результатам, 46% опрошенных поддерживают импичмент Трампа. Кроме того, 56% респондентов заявили, что не одобряют его деятельность в должности президента.

Исследователи отмечают, что это беспрецедентно высокий уровень поддержки импичмента среди избирателей в решающих округах уже в первый год президентского срока Трампа.

Импичменты Трампа

Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявляли импичмент.

Первый импичмент в 2019 году касался телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором Трампа обвиняли в давлении с целью получить политические выгоды. В конце концов, Сенат его оправдал.

Второй импичмент 2021 был связан с беспорядками в Капитолии 6 января, где его обвинили в подстрекательстве к восстанию. Тогда также не хватило голосов в Сенате для отстранения от должности.

Юристы-правозащитники, возглавляющие кампанию "Снова импичмент Трампа", уже сформулировали 25 оснований для новой процедуры. Среди их оснований, в частности, угрозы Трампа применить военную силу в американских городах, давление на федеральные агентства и политических оппонентов, ограничение свободы слова и жесткая иммиграционная политика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стивен Кинг рассказал, каким будет финал для Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Трамп опубликовал и удалил видео, подпитывающее очень странную теорию заговора.