Нове опитування виявило несподівано велику кількість людей, які хочуть імпічмент Трампа

У Сполучених Штатах зростає суспільна підтримка ідеї нового імпічменту президента Дональда Трампа. Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною компанією Lake Research Partners на замовлення організації Free Speech For People, майже половина виборців у так званих "хитких округах" висловилися за третю процедуру імпічменту 47-го президента США.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Опитування Free Speech For People охопило ймовірних виборців на виборах до Конгресу 2026 року у ключових округах, де голоси традиційно коливаються між республіканцями та демократами. Згідно з результатами, 46% опитаних підтримують імпічмент Трампа. Крім того, 56% респондентів заявили, що не схвалюють його діяльність на посаді президента.

Дослідники наголошують, що це безпрецедентно високий рівень підтримки імпічменту серед виборців у вирішальних округах уже в перший рік президентського терміну Трампа.

Імпічменти Трампа

Дональд Трамп став першим президентом в історії США, якому двічі оголошували імпічмент.

Перший імпічмент у 2019 році стосувався телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, у якій Трампа звинувачували у тиску з метою отримати політичні вигоди. Врешті Сенат його виправдав.

Другий імпічмент 2021 року був пов’язаний із заворушеннями в Капітолії 6 січня, де його звинуватили у підбурюванні до повстання. Тоді також не вистачило голосів у Сенаті для усунення з посади.

Юристи-правозахисники, які очолюють кампанію "Знову імпічмент Трампа", вже сформулювали 25 підстав для нової процедури. Серед їх підстав, зокрема погрози Трампа застосувати військову силу в американських містах, тиск на федеральні агентства та політичних опонентів, обмеження свободи слова та жорстка імміграційна політика.

