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Новый пакет санкций США: под ударом оказались 2 крупнейших банка и дочери Путина

США ввели полные блокирующие санкции против "Сбербанка" и российского "Альфа-банка"

6 апреля 2022, 18:53
Автор:

Кравцев Сергей
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Вашингтон реагирует на зверства российских оккупантов в Буче под Киевом и продолжение войны против Украины и вводит вместе с G7 и ЕС новые санкции. В этот раз санкции вводятся против дочерей президента РФ Путина, крупнейших банков РФ "Альфа банка" и "Сбербанка". Кроме этого США зажигают красный свет перед бизнесом, который ранее рассматривал возможность инвестировать в Россию. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

Новый пакет санкций США: под ударом оказались 2 крупнейших банка и дочери Путина

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Совершенно не зря "Сбербанк" называют финансовым столпом российского правительства. А "Альфа-Банк" называют самым большим частным банком в России. Новые санкции фактически заморозят все активы финучреждений, которые тем или иным образом связаны с финансовой системой США. Кроме того, ни один американец теперь не рискнет нарушить санкции или в обход их иметь какую-то связь с выше упомянутыми банками.

Также США запрещают своим гражданам инвестиции в Российскую Федерацию. В заявлении Белого Дома говорится, что Вашингтон также вводит ограничения против крупных российских государственных предприятий критической сферы. Все их активы, которые находятся в США будут заморожены.

Ну, и последний санкционный удар должны ощутить на себе дети Путина. Также пострадает верхушка Кремля — супруга и дети главы МИД РФ Лаврова, члены Совбеза РФ, включая экс-премьера Медведева и главу правительства РФ Мишустина.

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