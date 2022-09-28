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Новый пакет военной помощи от США: какое мощное оружие получит Украина

сегодня, 21:35
Автор:

Лиля Воробьева
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США предоставили Украине новый пакет военной помощи. Следовательно, в его рамках наше государство получит дополнительное вооружение, в частности, РСЗО HIMARS и другую необходимую помощь на 1,1 миллиарда долларов. Об этом пишет Associated Press .

Новый пакет военной помощи от США: какое мощное оружие получит Украина

РСЗО HIMARS (фото из открытых источников)

В материале журналистов говорится, что Вооруженные силы Украины получат восемнадцать мощных ракетных систем залпового огня HIMARS, снаряды к ним, а еще двенадцать систем борьбы с беспилотниками Titan.

Также в новый пакет военной помощи включили финансы, чтобы можно было приобрести около 300 машин, перевозящих тяжелое оборудование, радары, средства связи, наблюдение и другое снаряжение для военных, в частности, оборудование для обнаружения взрывчатки. А еще – там предусмотрено обучение украинских защитников и обслуживание.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что объявили первые санкции из-за псевдореферендума на оккупированных территориях. Российские власти провели так называемый референдум на оккупированных территориях. Он проходил с 23 по 27 сентября. По нарисованным результатам большинство населения поддержало присоединение к Российской Федерации. Из-за таких действий РФ Великобритания решила ввести санкции. Под санкции попали 89 человек и три организации. В список вошли миллиардер Рик Нисанов, один из основателей металлургической компании с Урала Искандер Махмудов. Также в список попали главы компаний "Площадь Европы", "Арета" Зарах Илиев и Игорь Макаров соответственно. Кроме этого, в список были зачислены директора правления и их представители таких российских организаций как "Газпромбанк", "Радкомбанк", "Сбербанк". Среди организаций в список попали компания по пиару "ИМА-Консалтинг", Международный расчетный банк и "Гознак".



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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-government-and-politics-746ae5a7113e9bb78562ee3a943c9260
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