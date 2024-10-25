Новый результат опроса: как будут голосовать американцы в семи ключевых штатах

За десять дней до выборов президента США представительница Демократической партии Камала Гаррис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп сравнялись по уровню поддержки. Речь идет о семи ключевых так называемых шатких штатах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на соцопрос.

Выборы в США. Фото: из открытых источников

Данные опроса BloombergNews/Morning Consult свидетельствуют, что Гаррис и Трамп идут наравне – с 49% поддержки на каждого в семи штатах (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Вашингтон). Статистическая погрешность опроса составляет 1 процент.

Чтобы перетянуть преимущество, Дональд Трамп намерен мобилизовать избирателей, которые обычно не приходят на выборы. Камала Гаррис пытается привлечь женщин и "подобрать" умеренных республиканцев, не являющихся сторонниками Дональда Трампа.

Демократка опережает своего оппонента по некоторым личным качествам. Избиратели предпочитают Гаррис, когда речь идет об умственно здоровом, честном и милосердном кандидате. Эти избиратели также чаще считали Трампа опасным.

Однако у экс-президента тоже есть сильные стороны, в частности многие избиратели считают его опытным, патриотом и сильным лидером.

Как пишет Bloomberg, Трамп имеет преимущество в самом важном — экономике. Приблизительно 50% американцев в ключевых штатах больше доверяют ему в экономических вопросах, тогда как Гаррис — 45%.

Читайте также на портале "Комментарии" — кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп незначительно, но все же опередил свою оппонентку от демократов Камалу Гаррис. Разрыв между ними – всего два процентных пункта. Об этом свидетельствую данные свежего опроса, которые публикует "The Wall Street Journal".