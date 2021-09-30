Новый шторм с Атлантики может достичь берегов Северной Америки

В Атлантическом океане образовался еще один шторм, который движется из восточной части к берегам Северной Америки. Тропическому шторму дали имя Виктор. Об этом сообщают в Национальном центре по наблюдению за ураганами в США.

Шторм "Виктор" движется к США, фото из открытых источников

Тропический шторм "Виктор" имеет скорость ветров не более 63 километров в час. Шторм продвигается по океану со скоростью 21 км/ч. Синоптики не исключают возможности, что шторм перерастет в ураган. Направление движения шторма — северо-запад. Ориентировочно, шторм достигнет побережья Северной Америки в первых числах октября.



Сейчас в океане бушует ураган Сэм, мощный циклон уже добрался до восточного побережья Соединенных Штатов. Известно, что ураган Сэм соответствует четвертой категории. Такие расчеты сделали ученые Национального центра. Мощность ураганов измеряется по шкале Саффира-Симпсона.

Как сообщал портал "Комментарии", В США возросло число жертв урагана "Ида". В штате Луизиана стихия унесла жизни 15 человек. Местный департамент здравоохранения подтвердил еще две смерти, которые были связаны с ураганом в округе Сент-Таммани. На северо-востоке погибли, как минимум 52 человека. В Нью-Йорке сотрудники правоохранительных органов обнаружили бездыханное тело женщины, пропавшей без вести во время наводнения на прошлой неделе.

Также мы писали, что в США бушевал шторм "Николас". Непогода бушевала в нескольких американских штатах - Луизиане, Алабаме и Миссисипи. Сообщается, что по мере продвижения ураган ослабел до уровня тропического шторма, а его скорость снизилась до 55 километров в час. Шторм вызвал увеличение уровня воды в реках и наводнение в Клир-Лейк, штат Техас. Стихия оставила без электричества около 250 000 человек.



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