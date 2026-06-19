Новый скандал Трампа и Мелони: «Она умоляла о фото»

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Недилько Ксения
Резкое обострение в отношениях между Римом и Вашингтоном привело к срыву официальных двусторонних встреч, которые должны были состояться в конце этой недели. Вице-премьер-министр и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что не полетит за океан 21-22 июня, как планировалось ранее.
Джорджия Мелони и Дональд Трамп
Похолодание между лидерами началось еще весной из-за Ближнего Востока, когда американский лидер раскритиковал Папу Льва XIV, а Мелони вступилась за Понтифика. Тогда Трамп упрекнул ее в нехватке отваги, пригрозил урезать военный контингент США в Италии и заявил, что Рим не помог в противостоянии с Ираном. Несмотря на июньскую попытку сгладить углы на саммите G7 во Франции, где лидеры обменялись полушутливыми фразами, Трамп снова пошел на обострение. В эфире телеканала La7 он пренебрежительно отозвался об итальянской коллеге.
Реакция итальянской стороны на такие слова была мгновенной и эмоциональной. Глава правительства Италии публично выразила разочарование геополитическими приоритетами Белого дома, намекнув на чрезмерную лояльность американского президента к авторитарным режимам.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что кулуары саммита G7 превратились в площадку для обсуждения здорового образа жизни. Во время неформального общения глава итальянского правительства Джорджия Мелони поделилась с коллегами личной победой над вредной привычкой. Видео этого оживленного диалога появилось в мировых медиа.