Новый скандал Трампа и Мелони: «Она умоляла о фото»

Резкое обострение в отношениях между Римом и Вашингтоном привело к срыву официальных двусторонних встреч, которые должны были состояться в конце этой недели. Вице-премьер-министр и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что не полетит за океан 21-22 июня, как планировалось ранее.

Джорджия Мелони и Дональд Трамп

и Мелони оскорбляют всю Италию, — объяснил свою позицию итальянский чиновник в "Серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра ДжорджиМелони оскорбляют всю Италию, — объяснил свою позицию итальянский чиновник в социальной сети Х в пятницу. — По этой причине я решил отменить свой визит в Соединенные Штаты".

Похолодание между лидерами началось еще весной из-за Ближнего Востока, когда американский лидер раскритиковал Папу Льва XIV, а Мелони вступилась за Понтифика. Тогда Трамп упрекнул ее в нехватке отваги, пригрозил урезать военный контингент США в Италии и заявил, что Рим не помог в противостоянии с Ираном. Несмотря на июньскую попытку сгладить углы на саммите G7 во Франции, где лидеры обменялись полушутливыми фразами, Трамп снова пошел на обострение. В эфире телеканала La7 он пренебрежительно отозвался об итальянской коллеге.

"Я разговаривал с Джорджией Мелони на саммите G7, — похвастался американский лидер в недавнем интервью. – Я не был обязан этого делать, но она умоляла меня сфотографироваться с ней. Мне стало ее жалко".

Реакция итальянской стороны на такие слова была мгновенной и эмоциональной. Глава правительства Италии публично выразила разочарование геополитическими приоритетами Белого дома, намекнув на чрезмерную лояльность американского президента к авторитарным режимам.

"Я не понимаю, почему президент США так обращается с союзниками, — отрезала Джорджия Мелони. — Жаль, что он не проявляет такой же решимости по отношению к врагам Запада".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что кулуары саммита G7 превратились в площадку для обсуждения здорового образа жизни. Во время неформального общения глава итальянского правительства Джорджия Мелони поделилась с коллегами личной победой над вредной привычкой. Видео этого оживленного диалога появилось в мировых медиа.



