Новий скандал Трампа і Мелоні: «Вона благала про фото»

Різке загострення у відносинах між Римом та Вашингтоном призвело до зриву офіційних двосторонніх зустрічей, які мали відбутися наприкінці цього тижня. Віцепрем’єр-міністр та очільник МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що не полетить за океан 21–22 червня, як планувалося раніше.

Джорджія Мелоні і Дональд Трамп

ї Мелоні ображають усю Італію, — пояснив свою позицію італійський урядовець у "Серйозні та образливі висловлювання президента Трампа на адресу прем’єр-міністра ДжорджіМелоні ображають усю Італію, — пояснив свою позицію італійський урядовець у соціальній мережі Х у п’ятницю. — З цієї причини я вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів".

Похолодання між лідерами розпочалося ще навесні через Близький Схід, коли американський лідер розкритикував Папу Лева XIV, а Мелоні заступилася за Понтифіка. Тоді Трамп дорікнув їй браком відваги, пригрозив урізати військовий контингент США в Італії та заявив, що Рим не допоміг у протистоянні з Іраном. Попри червневу спробу згладити кути на саміті G7 у Франції, де лідери обмінялися напівжартівливими фразами, Трамп знову пішов на загострення. В ефірі телеканалу La7 він зневажливо відгукнувся про італійську колегу.

"Я розмовляв із Джордж ією Мелоні на саміті G7, — похизувався американський лідер у нещодавньому інтерв'ю. — Я не був зобов’язаний цього робити, але вона благала мене сфотографуватися з нею. Мені стало її шкода".

Реакція італійської сторони на такі слова була миттєвою та емоційною. Очільниця уряду Італії публічно висловила розчарування геополітичними пріоритетами Білого дому, натякнувши на надмірну лояльність американського президента до авторитарних режимів.

"Я не розумію, чому президент США так поводиться з союзниками, — відрізала Джордж ія Мелоні. — Шкода, що він не виявляє такої ж рішучості щодо ворогів Заходу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кулуари саміту G7 перетворилися на майданчик для обговорення здорового способу життя. Під час неформального спілкування очільниця італійського уряду Джорджія Мелоні поділилася з колегами особистою перемогою над шкідливою звичкою. Відео цього жвавого діалогу з'явилося у світових медіа.



