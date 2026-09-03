Новый спор в Конгрессе: почему США могут потерять украинский боевой опыт

Американские законодатели потребовали от руководства армии США объяснить решение прекратить специализацию одного из дислоцированных в Европе подразделений на ведении боевых действий с использованием беспилотников. По их мнению, такой шаг способен лишить американских военных возможности напрямую перенимать опыт Украины, которая стала одним из мировых лидеров в применении дронов на поле боя.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Associated Press, речь идет о 600 военнослужащих Unmanned Assault Battalion, входившего в состав 173-й воздушно-десантной бригады. Подразделение самостоятельно разрабатывало беспилотники, испытывало новые решения и отрабатывало тактики, которые получили широкое применение в российско-украинской войне.

Четыре законодателя – демократы и республиканцы – направили письмо временно исполняющему обязанности начальника штаба армии США генералу Кристоферу ЛаНеву и министру армии Дэну Дрисколлу. Они потребовали провести срочный брифинг и объяснить причины изменения курса.

Авторы обращения считают, что специализированный батальон позволял быстрее адаптироваться к стремительному развитию технологий. В традиционных военных структурах подобные изменения, по их словам, могут происходить значительно медленнее.

"Мы глубоко обеспокоены" возможным ограничением способности США перенимать опыт союзников, в частности Украины, говорится в письме.

Документ подписали сенатор-демократ Джин Шагин, сенатор-республиканец Том Тиллис, независимый сенатор Ангус Кинг и республиканец Палаты представителей Майк Тернер.

Законодатели настаивают: война в Украине показала, что беспилотники уже стали не вспомогательным инструментом, а одним из ключевых элементов современных боевых действий. Поэтому отказ от специализированной подготовки может обернуться для американской армии потерей времени именно тогда, когда конкуренция в сфере военных технологий ускоряется.

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