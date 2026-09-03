Нова суперечка у Конгресі: чому США можуть втратити український бойовий досвід

Американські законодавці вимагали від керівництва армії США пояснити рішення припинити спеціалізацію одного з дислокованих у Європі підрозділів на веденні бойових дій із використанням безпілотників. На їхню думку, такий крок здатний позбавити американських військових можливості безпосередньо переймати досвід України, яка стала одним із світових лідерів щодо застосування дронів на полі бою.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Associated Press, йдеться про 600 військовослужбовців Unmanned Assault Battalion, який входив до складу 173 повітряно-десантної бригади. Підрозділ самостійно розробляв безпілотники, випробовував нові рішення та відпрацьовував тактики, які набули широкого застосування в російсько-українській війні.

Чотири законодавці – демократи та республіканці – надіслали листа тимчасово виконуючому обов'язки начальника штабу армії США генералу Крістоферу Ланеву та міністру армії Дену Дрісколу. Вони вимагали провести терміновий брифінг та пояснити причини зміни курсу.

Автори звернення вважають, що спеціалізований батальйон дозволяв швидше адаптуватися до стрімкого розвитку технологій. У традиційних військових структурах подібні зміни, за їхніми словами, можуть відбуватися значно повільніше.

"Ми глибоко стурбовані" можливим обмеженням здатності США переймати досвід союзників, зокрема України, йдеться у листі.

Документ підписали сенатор-демократ Джин Шагін, сенатор-республіканець Том Тілліс, незалежний сенатор Ангус Кінг та республіканець Палати представників Майк Тернер.

Законодавці наполягають: війна в Україні показала, що безпілотники вже стали не допоміжним інструментом, а одним із ключових елементів сучасних бойових дій. Тому відмова від спеціалізованої підготовки може призвести до американської армії втратою часу саме тоді, коли конкуренція у сфері військових технологій прискорюється.

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