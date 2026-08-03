Ракеты Patriot для Украины: в конгрессе США обратились к Трампу с важным заявлением

Соединенные Штаты и Украина начали официальные консультации по вопросу передачи технологий и лицензии, которые позволят наладить украинское производство ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец от штата Огайо Майк Тернер в эфире программы Face the Nation на телеканале CBS News.

Ракеты к системам Patriot. Фото: из открытых источников

Во время интервью речь зашла о недавнем массированном ракетном ударе России по Киеву, когда украинским силам противовоздушной обороны удалось перехватить лишь одну из 27 баллистических ракет. Ведущая попросила политика прокомментировать возможность передачи Украине технологий Patriot, о которой ранее говорил президент США Дональд Трамп.

Тернер подтвердил, что соответствующие переговоры находятся в активной стадии. По его словам, сейчас обсуждается расширение доступа Украины к технологиям комплекса Patriot, чтобы страна могла развивать собственные производственные мощности и самостоятельно выпускать часть необходимого вооружения.

Конгрессмен отметил, что лично призывает администрацию Трампа и руководство Пентагона максимально ускорить принятие решений, которые позволят укрепить украинскую противовоздушную оборону. По его мнению, локализация производства ракет-перехватчиков станет стратегическим шагом, который уменьшит зависимость Украины от зарубежных поставок боеприпасов.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что даже после достижения политических договоренностей речь не идет о быстром запуске производства. Передача технологий, создание производственных линий, подготовка специалистов и сертификация продукции займут значительное время. Однако в долгосрочной перспективе собственное производство ракет для Patriot способно существенно усилить возможности Украины по отражению российских ракетных атак.

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