Потрібен "мир через силу": у Конгресі США запропонували законопроект для посилення тиску на РФ

У Палаті представників США представили новий законопроект щодо посилення санкційного тиску на Росію під назвою "Мир через силу". Ініціативу просуває широка двопартійна коаліція конгресменів на чолі із співголовою Конгресової фракції по Україні Браяном Фіцпатріком та головою комітету із закордонних справ Палати представників Грегорі Міксом.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє прес-служба Фіцпатрика, документ має перевести поточні дипломатичні зусилля в конкретні дії Конгресу і вже в січні винести законопроект на розгляд Палати представників. За словами конгресмена, переговорний процес не знімає із законодавців відповідальності діяти. Він наголосив, що стратегія "миру через силу" передбачає жорстку підтримку України та чіткий сигнал про те, що агресія Росії не буде ні нормалізована, ні винагороджена.

Законопроект продовжує лінію Фіцпатрика, яку він проводить із початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Його мета – стримування подальшої агресії Москви та створення умов для реальних та стійких мирних переговорів, результати яких буде прийнято законним урядом України.

На відміну від точкових чи поетапних санкцій, ініціатива пропонує комплексну систему економічного тиску, безпосередньо пов'язуючи його рівень охоче Росії до миру та дотримання домовленостей. Документ відбиває широку двопартійну підтримку ідеї використання економічних важелів США як інструмент завершення війни.

Законопроект передбачає санкції проти вищих посадових осіб РФ, олігархів та держпідприємств, обмеження доступу до світової фінансової системи, заборону інвестицій та торгівлі на американських біржах, а також закриття схем обходу санкцій. Окремі заходи стосуються енергетичного сектору, військових злочинів, співпраці РФ із КНДР та підвищення мит на російські товари до 500%.

При цьому санкції можуть бути зняті лише після підписання мирної угоди, ухваленої Україною, та повного припинення бойових дій – з обов'язковим контролем з боку Конгресу.

