Нужно ли Россию признать спонсором терроризма: Байден дал неожиданный ответ

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма. Как передает портал "Комментарии", такое мнение американский лидер озвучил журналистам в Белом доме, пишет Reuters.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден весьма лаконично ответил, что он против признания России спонсором терроризма.

Стоит отметить, что внутри США идут дискуссии относительно того, признавать Россию или нет спонсором терроризма за варварскую войну, которую развязал Путин против Украины. Этот шаг полностью бы разорвал отношения США и России. На подобное Вашингтон даже не решился в годы Холодной войны. Тогда СССР не был признан государством-спонсором терроризма.

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