logo

BTC/USD

19810.80

ETH/USD

1659.99

LTC/USD

60.21

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Нужно ли Россию признать спонсором терроризма: Байден дал неожиданный ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Нужно ли Россию признать спонсором терроризма: Байден дал неожиданный ответ

В Белом доме пока не готовы признавать Россию спонсором терроризма

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма. Как передает портал "Комментарии", такое мнение американский лидер озвучил журналистам в Белом доме, пишет Reuters.

Нужно ли Россию признать спонсором терроризма: Байден дал неожиданный ответ

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден весьма лаконично ответил, что он против признания России спонсором терроризма. 

Стоит отметить, что внутри США идут дискуссии относительно того, признавать Россию или нет спонсором терроризма за варварскую войну, которую развязал Путин против Украины. Этот шаг полностью бы разорвал отношения США и России. На подобное Вашингтон даже не решился в годы Холодной войны. Тогда СССР не был признан государством-спонсором терроризма.

Читайте также на портале "Комментарии" — заместитель секретаря Совета безопасности России, экс-президент Дмитрий Медведев выскочил с очередным громким заявлением. Он обвинил США и их союзников в попытке спровоцировать распад РФ. И предупредил, что такие попытки могут привести к "концу света". Что стоит за участившимися наскоками со стороны Медведева на Запад в целом и Украину в частности? Какова вероятность распада России по завершению войны в Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, среди прочего, обсудил 8 пакет антироссийских санкций, среди которых – визовые ограничения для россиян, ограничения по нефти и газу. Аналогичные темы пробивал украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью Politico. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с новыми санкциями.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/russia-should-not-be-branded-terrorism-sponsor-biden-says-2022-09-06/
Теги:
comments

Обсуждения

соляник

сегодня, 07:01

Да РФ не тільки спонсор, а й страна-террорист - це і ДУРАК/ДЕБІЛ розуміє!!!!!!! Може Байден якусь гру затіяв або він @...! Все ж мабуть перше!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!