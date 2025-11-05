Во вторник жители Нью-Йорка избрали своего первого мэра-социалиста, вручив историческую победу ультралевому демократу Зохрану Мамдани, заявившему о получении мандата на реализацию своей потенциально разрушительной для бюджета прогрессивной программы и практически объявившей войну президенту Трампу.

NYP изобразила на обложке избранного мэра Нью-Йорка, держащего серп и молот

Издание New York Post опубликовало новую обложку издания, на которой Мамдани изображен с серпом и молотом, а "Большое яблоко", как называют Нью-Йорк, заменили на "Красное яблоко".

Associated Press и NY 1 объявили результаты гонки 34-летнего Мамдани примерно через 40 минут после закрытия избирательных участков в 21:00, что вызвало овации его сторонников на вечеринке по случаю начала предвыборной кампании в Бруклине.

"Нью-Йорк, сегодня вечером вы выполнили мандат на изменения, мандат на новый тип политики, мандат на город, который мы можем себе позволить, и мандат на правительство, которое именно это и обеспечивает", – сказал он, выходя на сцену после 23:00.

Затем он насмехался над Трампом, что вызвало аплодисменты его разъяренной толпы.

"Дональд Трамп, поскольку я знаю, что вы смотрите, у меня для вас четыре слова: увеличьте громкость", – сказал Мамдани.

По данным городской избирательной комиссии, Мамдани, кандидат от Демократической партии, набрал 50,4% голосов, а независимый кандидат Эндрю Куомо – 42% по состоянию на 12.00, при этом почти 98% избирательных участков проголосовали. Кандидат от Республиканской партии Кертис Слева занял третье место с самыми низкими 7,1%.

Мамдани, родившийся в Уганде, станет первым мусульманином, первым южноазиатом и первым социалистическим мэром Большого Яблока, а также одним из самых молодых.

"Друзья мои, мы свергли политическую династию", – сказал Мамдани в своем 20-минутном обращении.

"Я желаю Эндрю Куомо только лучшего в его личной жизни, но это будет последний раз, когда я произношу его имя".

Мамдани, гордый член партии "Демократические социалисты Америки", также столкнулся с неоднократными вопросами своей прошлой антиполицейской позиции и обвинениями в антисемитизме за свою жесткую и длительную критику Израиля.

Его ошеломительная победа стала кульминацией взрывной кампании, разоблачившей раскол в Демократической партии и привлекла широкое внимание, в частности со стороны Трампа, который накануне выборов высказался в поддержку Куомо и угрожал приостановить федеральное финансирование Нью-Йорка в случае победы Мамдани.

"…И ТАК ЭТО НАЧИНАЕТСЯ!" – написал Трамп на Truth Social во время победной речи Мамдани.

Нью-йоркское отделение партии "Демократические социалисты Америки", связанное с Мамдани, кристаллизовало политическое смещение левых победной корреспонденцией в Instagram с красноречивой надписью: "СОЦИАЛИЗМ ПОБЕЖДАЕТ".

"Работа еще не завершена, и мы не собираемся почивать на лаврах", – говорится в сообщении. "Мы собираемся мобилизовать нашу историческую добровольческую армию, чтобы победить в реализации повестки дня Зохрана здесь, в городе, и избрать защитников рабочего класса на всех уровнях власти".

Мамдани, который примет присягу на должности мэра 1 января в 00:01, станет первым иммигрантом, который вступит в должность руководителя города с момента избрания Абе Бима в 1974 году.

Он также станет вторым младшим мэром в истории города, опередив "Мальчика-мэра" Джона Перроя Митчела, который был всего на три месяца старше Мамдани, когда тот принял присягу в 34 года в 1914 году.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вице-президент США попал в новый скандал.



