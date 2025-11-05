У вівторок жителі Нью-Йорка обрали свого першого мера-соціаліста, вручивши історичну перемогу ультралівому демократу Зохрану Мамдані, який заявив про отримання мандата на реалізацію своєї потенційно руйнівної для бюджету прогресивної програми та практично оголосив війну президенту Трампу.

NYP зобразила на обкладинці обраного мера Нью-Йорка, який тримає серп та молот

Видання New York Post опублікувало нову обкладинку видання, на якій Мамдані зображений з серпом і молотом, а "Велике яблуко", як називають Нью-Йорк, замінили на "Червоне яблуко".

Associated Press та NY1 оголосили результати перегонів 34-річного Мамдані приблизно через 40 хвилин після закриття виборчих дільниць о 21:00, що викликало овації його прихильників на вечірці з нагоди початку його передвиборчої кампанії в Брукліні.

"Нью-Йорку, сьогодні ввечері ви виконали мандат на зміни, мандат на новий тип політики, мандат на місто, яке ми можемо собі дозволити, і мандат на уряд, який саме це й забезпечує", – сказав він, виходячи на сцену після 23:00.

Потім він насміхався з Трампа, що викликало оплески його розлюченого натовпу.

"Дональде Трампе, оскільки я знаю, що ви дивитеся, у мене для вас чотири слова: збільште гучність", – сказав Мамдані.

За даними міської виборчої комісії, Мамдані, кандидат від Демократичної партії, набрав 50,4% голосів, а незалежний кандидат Ендрю Куомо – 42% станом на 12:00, при цьому майже 98% виборчих дільниць проголосували. Кандидат від Республіканської партії Кертіс Сліва посів третє місце з найнижчими 7,1%.

Мамдані, народжений в Уганді, стане першим мусульманином, першим південноазіатом і першим соціалістичним мером Великого Яблука, а також одним із наймолодших.

"Друзі мої, ми повалили політичну династію", – сказав Мамдані у своєму 20-хвилинному зверненні.

"Я бажаю Ендрю Куомо лише найкращого в його особистому житті, але це буде останній раз, коли я вимовляю його ім'я".

Мамдані, гордий член партії "Демократичні соціалісти Америки", також зіткнувся з неодноразовими питаннями щодо своєї минулої антиполіцейської позиції та звинуваченнями в антисемітизмі за свою жорстку та тривалу критику Ізраїлю.

Його приголомшлива перемога стала кульмінацією вибухової кампанії, яка викрила розкол у Демократичній партії та привернула широку увагу, зокрема з боку Трампа, який напередодні виборів висловився на підтримку Куомо та погрожував призупинити федеральне фінансування Нью-Йорка у разі перемоги Мамдані.

"…І ТАК ЦЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ!" – написав Трамп на Truth Social під час переможної промови Мамдані.

Нью-йоркське відділення партії "Демократичні соціалісти Америки", пов’язане з Мамдані, кристалізувало політичний зсув лівих переможним дописом в Instagram із промовистим написом: "СОЦІАЛІЗМ ПЕРЕМАГАЄ".

"Робота ще не завершена, і ми не збираємося спочивати на лаврах", – йдеться в дописі. "Ми збираємося мобілізувати нашу історичну добровольчу армію, щоб перемогти в реалізації порядку денного Зохрана тут, у місті, та обрати захисників робітничого класу на всіх рівнях влади".

Мамдані, який складе присягу на посаді мера 1 січня о 00:01, стане першим іммігрантом, який обійме посаду керівника міста з моменту обрання Абе Біма в 1974 році.

Він також стане другим наймолодшим мером в історії міста, випередивши "Хлопчика-мера" Джона Перроя Мітчела, який був лише на три місяці старший за Мамдані, коли той склав присягу у 34 роки у 1914 році.

