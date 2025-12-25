logo

Главная Новости Мир США О третьем президентском сроке придется забыть: действительно ли Трамп становится "хромой уткой"
commentss НОВОСТИ Все новости

О третьем президентском сроке придется забыть: действительно ли Трамп становится "хромой уткой"

The Atlantic пишет о том, что Трамп теряет влияние даже в своей партии

25 декабря 2025, 08:38
К концу 2025 года влияние президента США Дональда Трампа заметно ослабевает, а его политическая значимость снижается. К такому выводу приходит издание The Atlantic, анализируя положение американского лидера спустя несколько месяцев после возвращения в Белый дом.

О третьем президентском сроке придется забыть: действительно ли Трамп становится "хромой уткой"

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы материала напоминают, что в начале своего нового срока Трамп действовал крайне активно: его администрация издала более 140 президентских указов, а Конгресс, контролируемый республиканцами, фактически оказался под его полным влиянием. Кроме того, он инициировал масштабные изменения в федеральной бюрократии и усилил давление на влиятельные институты – от университетов до крупных юридических фирм.

Однако по мере приближения конца года позиции Трампа начали стремительно ослабевать. Его партия потерпела поражение на последних выборах, а рейтинги президента снизились даже по ключевым направлениям, которые ранее считались его сильными сторонами, — экономике и иммиграции. 

В The Atlantic отмечают, что Трамп утратил связь с теми факторами, которые обеспечили ему победу, сосредоточившись вместо этого на личных проектах и саморекламе. На фоне обеспокоенности американцев ростом цен и доступностью услуг доходы семьи президента, напротив, значительно выросли.

Ситуация осложняется и внутри Республиканской партии. Ее представители все чаще публично дистанцируются от Трампа, тогда как демократы начинают наращивать политическое преимущество. Одновременно остаются без ответов вопросы, связанные с рядом громких скандалов.

Как подчеркивает издание, каждый президент во время второго срока рано или поздно превращается в "хромую утку". Однако в случае Трампа этот процесс, по мнению журналистов, начался необычно рано. Республиканцы уже выражают обеспокоенность перспективами партии на промежуточных выборах, а внутри движения MAGA нарастают разногласия. На этом фоне в партии все чаще обсуждают сценарии политического будущего после Трампа, включая возможных преемников, среди которых называют и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Читайте также на портале "Комментарии" — на рождественском мероприятии Трамп сделал новое заявление об Украине, РФ и Китае.




Источник: https://www.theatlantic.com/politics/2025/12/president-donald-trump-diminished/685427/
