Про третій президентський термін доведеться забути: чи справді Трамп стає "кульгавою качкою"

До кінця 2025 вплив президента США Дональда Трампа помітно слабшає, а його політична значимість знижується. Такого висновку приходить видання The Atlantic, аналізуючи становище американського лідера через кілька місяців після повернення до Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Автори матеріалу нагадують, що на початку свого нового терміну Трамп діяв дуже активно: його адміністрація видала понад 140 президентських указів, а Конгрес, контрольований республіканцями, фактично опинився під його повним впливом. Крім того, він ініціював масштабні зміни у федеральній бюрократії та посилив тиск на впливові інститути – від університетів до великих юридичних фірм.

Проте з наближенням кінця року позиції Трампа почали стрімко слабшати. Його партія зазнала поразки на останніх виборах, а рейтинги президента знизилися навіть за ключовими напрямами, які раніше вважалися його сильними сторонами — економіці та імміграції.

У The Atlantic зазначають, що Трамп втратив зв'язок із тими чинниками, які забезпечили йому перемогу, натомість зосередившись на особистих проектах та саморекламі. На тлі стурбованості американців зростанням цін та доступністю послуг доходи сім'ї президента, навпаки, значно зросли.

Ситуація ускладнюється усередині Республіканської партії. Її представники дедалі частіше публічно дистанціюються від Трампа, тоді як демократи починають нарощувати політичну перевагу. Одночасно залишаються без відповідей питання, пов'язані з низкою гучних скандалів.

Як наголошує видання, кожен президент під час другого терміну рано чи пізно перетворюється на "кульгаву качку". Однак у випадку Трампа цей процес, на думку журналістів, розпочався надзвичайно рано. Республіканці вже висловлюють стурбованість перспективами партії на проміжних виборах, а всередині руху MAGA наростають розбіжності. На цьому тлі в партії все частіше обговорюють сценарії політичного майбутнього після Трампа, включаючи можливих наступників, серед яких і віце-президента США Джей Ді Венса.

