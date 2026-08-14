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Обещал еще Байден: какое оружие так и не получит Украина

Деньги выделили еще в 2022 году, но новый завод General Dynamics у Далласа так и не смог изготовить подходящий 155-мм боеприпас

14 августа 2026, 15:05
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Кравцев Сергей

Более полумиллиарда долларов американских налогоплательщиков должны были помочь быстро нарастить производство артиллерийских снарядов для Украины. Спустя годы после старта проекта ВСУ не получили от этого предприятия ни одного подходящего боеприпаса. Об этом говорится в расследовании ProPublica, описывающем проблемы на заводе General Dynamics в Техасе.

Обещал еще Байден: какое оружие так и не получит Украина

Снаряды. Фото: из открытых источников

Денежные средства на создание нового производства были выделены после обещания администрации Джо Байдена поддержать Украину боеприпасами. Предприятие получило в общей сложности 533 млн долларов.

Однако реализация проекта превратилась в серию технических сбоев. По словам бывших работников, установленное на заводе современное оборудование неоднократно выходило из строя, а летом 2024 года роботизированные системы даже загорались.

Проблемы не ограничивались авариями. General Dynamics, по данным журналистов, по меньшей мере, восемь раз не укладывалась в определенные сроки. В августе 2025 г. армия США приказала остановить две из трех производственных линий.

Третья линия продолжила работу, однако до июля 2026 г. предприятие так и не смогло выдать ни одного пригодного для использования снаряда.

Отдельные вопросы возникли и к турецкому субподрядчику, поставлявшему оборудование. Несмотря на масштаб провала, ни General Dynamics, ни компания-поставщик не подверглись публично объявленным санкциям или финансовой ответственности за результат, который оказался фактически нулевым.

По данным ProPublica, американская армия заявляет, что оценивает исполнение контракта и возможность возврата части средств. В то же время сама General Dynamics отрицает, что расследование корректно описывает ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина столкнулась с проблемой поиска нового посла в США. После увольнения Ольги Стефанишиной вакансия в Вашингтоне по-прежнему остается открытой, а потенциальные кандидаты с необходимым политическим опытом не спешат соглашаться на должность. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.




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