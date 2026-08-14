Обіцяв ще Байден: яку зброю так і не отримає Україна

Понад пів мільярда доларів американських платників податків мали допомогти швидко наростити виробництво артилерійських снарядів для України. Натомість через роки після старту проєкту ЗСУ не отримали від цього підприємства жодного придатного боєприпасу. Про це йдеться у розслідуванні ProPublica, яке описує проблеми на заводі General Dynamics у Техасі.

Снаряди. Фото: з відкритих джерел

Кошти на створення нового виробництва були виділені після обіцянки адміністрації Джо Байдена підтримати Україну боєприпасами. Підприємство отримало загалом 533 млн доларів.

Однак реалізація проєкту перетворилася на серію технічних збоїв. За словами колишніх працівників, встановлене на заводі сучасне обладнання неодноразово виходило з ладу, а влітку 2024 року роботизовані системи навіть спалахували.

Проблеми не обмежувалися аваріями. General Dynamics, за даними журналістів, щонайменше вісім разів не вкладалася у визначені терміни. У серпні 2025 року армія США наказала зупинити дві з трьох виробничих ліній.

Третя лінія продовжила роботу, однак до липня 2026 року підприємство так і не змогло видати жодного придатного для використання снаряда.

Окремі питання виникли й до турецького субпідрядника, який постачав обладнання. Попри масштаб провалу, ані General Dynamics, ані компанія-постачальник не зазнали публічно оголошених санкцій чи фінансової відповідальності за результат, який виявився фактично нульовим.

За даними ProPublica, американська армія заявляє, що оцінює виконання контракту та можливість повернення частини коштів. Водночас сама General Dynamics заперечує, що розслідування коректно описує ситуацію.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна зіткнулася з проблемою пошуку нового посла у США. Після звільнення Ольги Стефанішиної вакансія у Вашингтоні досі залишається відкритою, а потенційні кандидати з необхідним політичним досвідом не поспішають погоджуватися на посаду. Про це пише Politico з посиланням на джерела.



