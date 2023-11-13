Обмен оккупированных территорий на мир в Украине: поддерживает ли США такую идею

Соединенные Штаты не поддерживают идею отдать часть украинских оккупированных территорий России в обмен на завершение войны в Украине и достижение мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью американского посла при ОБСЕ Майкла Карпентера для издания Delfi.



Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер. Фото из открытых источников

Посол США Майкл Карпентер рассказал, что интересы Соединенных Штатов базируются на победе Украины и поражении России в этой войне. Кроме того, окончание войны должно быть таким, чтобы Украина смогла вернуть все оккупированные Россией территории.

"Они просто должны покинуть эти территории, которые они незаконно оккупировали и вернуться в Россию", — сказал Карпентер.

Карпентера спросили о предложениях с призывом пойти Украину на уступки и заключить мирные соглашения с Россией, которые, в частности, раздаются и со стороны некоторых американских чиновников. Карпентер объяснил, что США в целом отвергают подобные нарративы.

"Мы не поддерживаем подобную идею, потому что, на мой взгляд, это почти оксюморон: "земля в обмен на мир". Уступка имперским аппетитам России – это не путь к миру", – ответил Майкл Карпентер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европейский Союз готов создать планы долгосрочной поддержки Украины и увеличить финансовые пакеты помощи. Глава МИД Германии подчеркнула, что ее страна готова увеличивать финансовую поддержку Украине, а "Путин рано радуется". Кроме того, в ЕС озвучили запасной план для Украины по дополнительному финансированию.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Литвы, который отверг заявления о необходимости Украины вести мирные переговоры с Россией и назвал виновных в случае победы Путина в войне.