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Обмен оккупированных территорий на мир в Украине: поддерживает ли США такую идею

Согласны ли США на идею обменять территории Украины, и таким образом добиться мирных переговоров и завершения войны против России.

сегодня, 16:15
Автор:
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Slava Kot
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Соединенные Штаты не поддерживают идею отдать часть украинских оккупированных территорий России в обмен на завершение войны в Украине и достижение мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью американского посла при ОБСЕ Майкла Карпентера для издания Delfi.

Обмен оккупированных территорий на мир в Украине: поддерживает ли США такую идею

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер. Фото из открытых источников

Посол США Майкл Карпентер рассказал, что интересы Соединенных Штатов базируются на победе Украины и поражении России в этой войне. Кроме того, окончание войны должно быть таким, чтобы Украина смогла вернуть все оккупированные Россией территории.


"Они просто должны покинуть эти территории, которые они незаконно оккупировали и вернуться в Россию", — сказал Карпентер.

Карпентера спросили о предложениях с призывом пойти Украину на уступки и заключить мирные соглашения с Россией, которые, в частности, раздаются и со стороны некоторых американских чиновников. Карпентер объяснил, что США в целом отвергают подобные нарративы.

"Мы не поддерживаем подобную идею, потому что, на мой взгляд, это почти оксюморон: "земля в обмен на мир". Уступка имперским аппетитам России – это не путь к миру", – ответил Майкл Карпентер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европейский Союз готов создать планы долгосрочной поддержки Украины и увеличить финансовые пакеты помощи. Глава МИД Германии подчеркнула, что ее страна готова увеличивать финансовую поддержку Украине, а "Путин рано радуется". Кроме того, в ЕС озвучили запасной план для Украины по дополнительному финансированию.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Литвы, который отверг заявления о необходимости Украины вести мирные переговоры с Россией и назвал виновных в случае победы Путина в войне.



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Источник: https://www.delfi.lt/
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