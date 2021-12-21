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Главная Новости Мир США Обсуждать нечего: в США заявили, что у них есть свой список обеспокоенностей для России
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Обсуждать нечего: в США заявили, что у них есть свой список обеспокоенностей для России

Соединенные Штаты Америки представят РФ свой перечень озабоченностей в ответ на "гарантии безопасности"

сегодня, 07:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Ответом на "гарантии безопасности", которые так публично представил Кремль, будет список обеспокоенностей и требований к России от США и союзников в Европе. Как передает издание "Комментарии", об этом представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил во время брифинга.

Обсуждать нечего: в США заявили, что у них есть свой список обеспокоенностей для России

Госдепартамент США. Фото из открытых источников

По словам чиновника, пока что Вашингтон не видит, что Россия настроена на диалог и согласилась снизить градус напряжённости на украино-российской границе. 

Нед Прайс подтвердил, что Россия действительно адресовала США свой перечень требований, который возник в связи с обеспокоенностью Москвой действиями США и НАТО. Ответом на такие требования станет свой список от США и союзников в Европе к России. В этом списке будут свои предупреждения для Москвы. Запад перечислит свои претензии, назовёт свои волнующие моменты из-за действий России.

Также в США подчеркнули, что они самолично не в праве разговаривать о безопасности ЕС. Разговор об этом можно вести только с привлечением европейских партнеров. Потому, если Россия надеется на прямые переговоры с США по вопросу безопасности в Европе, то таких переговоров точно не будет. Они могут состояться только при участии европейских стран. К тому же, такие переговоры не могут состояться, пока США не убедились в том, что напряженность на украинской границе, вызванная российским войсками, на порядок снизилась.

"Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои", – резюмировали в Госдепартаменте США. 

Читайте также на портале "Комментарии" – в Кремле рассказали, в каком случае может состояться встреча Путина и Зеленского. Песков ответил, что пока что от украинской стороны не поступало предложений о такой встрече на официальном уровне.



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Источник: https://twitter.com/StateDept/status/1473008308252520459
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