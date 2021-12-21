Обсуждать нечего: в США заявили, что у них есть свой список обеспокоенностей для России

Ответом на "гарантии безопасности", которые так публично представил Кремль, будет список обеспокоенностей и требований к России от США и союзников в Европе. Как передает издание "Комментарии", об этом представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил во время брифинга.

Госдепартамент США. Фото из открытых источников

По словам чиновника, пока что Вашингтон не видит, что Россия настроена на диалог и согласилась снизить градус напряжённости на украино-российской границе.

Нед Прайс подтвердил, что Россия действительно адресовала США свой перечень требований, который возник в связи с обеспокоенностью Москвой действиями США и НАТО. Ответом на такие требования станет свой список от США и союзников в Европе к России. В этом списке будут свои предупреждения для Москвы. Запад перечислит свои претензии, назовёт свои волнующие моменты из-за действий России.

Также в США подчеркнули, что они самолично не в праве разговаривать о безопасности ЕС. Разговор об этом можно вести только с привлечением европейских партнеров. Потому, если Россия надеется на прямые переговоры с США по вопросу безопасности в Европе, то таких переговоров точно не будет. Они могут состояться только при участии европейских стран. К тому же, такие переговоры не могут состояться, пока США не убедились в том, что напряженность на украинской границе, вызванная российским войсками, на порядок снизилась.

"Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои", – резюмировали в Госдепартаменте США.

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