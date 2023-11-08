Обсуждение с Украиной мирных переговоров с РФ: появилась реакция Госдепа США

Статьи, которые появились в ряде СМИ о якобы обсуждении американскими и европейскими союзниками с Украиной начала "мирных" переговоров с Россией не соответствуют действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа США Ведант Патель.

Госдеп США. Фото: GettyImages

Спикер отметил, что решение о любых переговорах с Россией должна принимать Украина.

"Как мы ранее неоднократно и говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам не известно о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах за пределами "формулы мира", по которой уже состоялся ряд встреч", – заявил Ведант Патель.

По его словам, "и дальше совершенно понятно, что в Кремле нет никакой заинтересованности в завершении этой войны путем переговоров". При этом американский народ готов и дальше оказывать всяческую поддержку украинским партнерам, поддерживая Украину в ее борьбе за независимость и суверенитет.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация на Ближнем Востоке уменьшает внимание к российско-украинской войне. На этом фоне различные западные медиа, а также отдельные спикеры всё активнее продвигают тезисы о якобы неуспешности украинского контрнаступления и необходимости искать возможность для неких соглашений с РФ. На днях в The Washington Post вышла статья, где акцентируется, что Украина сегодня – в худшем положении, чем в ноябре прошлого года. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" участившиеся "разговоры о переговорах", а также реалистичность такого рода развития событий.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят заявления, которые доносятся из США: есть ли риск для Украины остаться без помощи.



