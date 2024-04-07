Обвинили в сексуальном насилии над детьми: на стороне РФ воюет американский чиновник

Экс-член городского совета и бывший военный Национальной гвардии Массачусетса 28-летний Уилмер Пуэлло-Мота, бежавший из Соединенных Штатов и сражающийся против Украины на стороне российской армии России. Говорят, что он был участником захвата Авдеевки. В Америке его ищут по делу о сексуальных преступлениях над детьми.

Американец Уилмер Пуэлло-Мота подписал контракт с Минобороны РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщает издание, 28-летний американец покинул Америку 7 января – за два дня до заседания суда по обвинениям в сексуальных насилиях над детьми. Недавно в Сети обнародовали видео, где Пуэлло-Мота в российском Ханты-Мансийске подписал контракт с армией РФ.

До этого американец, вероятно, воевал в русской армии добровольцем. Пуэлло-Мота, как пишет издание, мог быть тем американцем, который на обнародованном в соцсетях видео "в знак дружбы" устанавливал американский флаг на руинах Авдеевки в феврале – после захвата захватчиками города.

"Я пришел сюда, чтобы установить флаг США в знак дружбы и поддержки всего того, что люди здесь терпят. Я чувствую гордость быть здесь", – говорит военный на видео, лицо его было размыто.

Знакомые с ним американцы утверждают, что это его голос на видео, сообщает СМИ.

Гражданина США Пуэлло-Мота впервые арестовали в 2020 году после того, как полиция Род-Айленда обнаружила на его телефоне откровенные сексуальные изображения 17-летней девочки. Он объяснил полицейским, что думал, что девушке 22 года, и только позже узнал, что она несовершеннолетняя.

Далее против него были возбуждены обвинения в подделке и препятствии судебной системе. Он якобы сообщил одному из своих командиров Национальной военно-воздушной гвардии штата Массачусетс, что обвинения в изображении сексуального насилия над детьми в Род-Айленде были фальшивы.

Как утверждает американское региональное издание Masslive, житель США является экс-членом 104-го истребительного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса.

Когда он не явился на судебное заседание, офис генерального прокурора Род-Айленда обнародовал сообщение, где написано, что Пуэлло-Мота в январе 2024 года сел на рейс Turkish Airlines в Стамбул. Теперь прокуратуре неизвестно его местонахождение.

На странице Пуэлло-Мото в социальных сетях есть его фотография в полном военном снаряжении. Там говорится, что сейчас он работает в Министерстве обороны РФ.

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